Redobra a atenção junto às praças de pedágios

Vai pegar a estrada? Redobre a atenção junto às praças de pedágio. Perto delas, o desenho da rodovia começa a apresentar variações inesperadas, o que pode trazer algum risco para o motorista menos atento.

As quantidades de faixas começam a se multiplicar, e a atenção do condutor, em vez de estar nos demais elementos do trânsito, passa para ser a identificação de qual cabine está com fila menor para o pagamento do pedágio. O ideal é escolher já de longe, prestando atenção às que estão realmente ativas (terão uma luz verde sinalizando).

Adote uma cabine e siga as faixas demarcadas no piso até chegar a ela, e nunca mude de faixa quando já estiver em um corredor de faixa contínua.

Atente-se à redução gradual de velocidade, mantendo uma distância segura do veículo à frente e sempre sinalizando essa diminuição, usando o pedal de freio para avisar o veículo de trás – assim você evita envolver-se em colisões dianteiras e traseiras. Também respeite os limites de velocidade no trecho. Serão bem menores do que os do resto da rodovia – geralmente, 40 km/h.

Não procure notas ou moedas enquanto dirige. Antes de sair de casa, já deixe o dinheiro separado e acomodado em um console de fácil acesso para evitar distrações. Esqueceu-se de separar o dinheiro? Então deixe para procurá-lo quando estiver com o carro parado na fila, já próximo à cabine.

Durante a cobrança, evite se estender demais para fora do veículo a ponto de perder o contato dos pés com os pedais. Parando próximo à cabine, a distância será suficiente para você apenas esticar o braço e realizar o pagamento com segurança.

Feito o pagamento, primeiro acomode o troco e o recibo no porta-objetos, para depois iniciar o movimento do veículo.

Para sistemas de cobrança eletrônicos, é importante que você visualize quais cabines estão disponíveis para esse serviço, observando as placas informativas existentes antes das cabines. Mantenha-se nas faixas exclusivas para esse tipo de cobrança, que na maioria das vezes ficam nas cabines laterais das praças de pedágios.

No momento da saída do pedágio, fique atento às faixas, pois elas sofrerão um afunilamento na via, aumentando a velocidade em conjunto com o fluxo até retornar ao desenho convencional da pista. E siga sua viagem com segurança.