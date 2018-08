Rede de laboratórios oficiais credenciados será interligado

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) vai instalar até o fim do ano o sistema Hub Laboratorial para centralizar todas as informações de amostras dos seis Lanagros (Laboratório Nacional Agropecuário) e da rede de 450 laboratórios credenciados no País.

A cada ano, são feitas cerca de 33 milhões de análises laboratoriais pela rede do Mapa e credenciados. O secretário de Defesa Agropecuária, Luis Rangel, avalia que o Hub irá proporcionar maior grau de transparência, como está sendo reivindicado por importadores.

O Hub Laboratorial vai rastrear as amostras desde a coleta na propriedade até o resultado final da análise. As informações serão acessadas em tempo real, com acompanhamento da custódia da amostra (guarda), manutenção do material, insumos aplicados, análises realizadas, permitindo o controle e a auditoria de todas as ações envolvidas. Os laboratórios, por sua vez, poderão planejar melhor seu trabalho. A decisão foi tomada a partir de reunião entre o secretário de Defesa Agropecuária, Luis Rangel, o coordenador-geral de laboratórios agropecuários, Rodrigo Nazareno e outros integrantes do Mapa.

O sistema é voltado para o combate de fraudes ou quaisquer desvios de finalidade em análises laboratoriais.

Foco do sistema

O foco inicial do sistema são as análises de Salmonella e Listeria em carcaças de frango, em resposta a problemas apontados na Operação Trapaça, deflagrada pela Polícia Federal com apoio do Mapa no início de março. “A defesa agropecuária compreende ações que visam evitar danos à saúde dos consumidores, aos rebanhos e às lavouras e que eliminem o risco econômico para o Brasil”, observou o coordenador-geral.

“Não são necessários grandes investimentos, apenas a integração total dos sistemas existentes no Mapa e a implantação de alguns que serão instalados”, explica Rodrigo Nazareno. “O Hub pode ser executado e vai trazer resultados que permitirão melhorar o planejamento da fiscalização sanitária no país”, acrescenta Nazareno.

Agilidade

A racionalização das análises, de ponta a ponta, vai gerar economia e ganho de eficiência. Atualmente, o auditor fiscal federal agropecuário faz a coleta da amostra no campo, preenche formulário manualmente e, quando a amostra chega ao laboratório, as informações do formulário devem ser transcritas. Com o Hub, as informações da coleta serão enviadas diretamente ao laboratório e o resultado diretamente à pessoa que solicitou a análise, com ganho de tempo.