Receitas do dia 26 de julho de 2018

Salmão Copacol na mostarda com purê

Ingredientes:

800 g de Filé de Salmão

250 g de batata doce

250 g de mandioquinha salsa

2 dentes de alho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Endrodill a gosto

1 litro de água

2 colheres de sopa de manteiga

Salsinha a gosto

4 colheres de sopa de mostrada ancienne

3 colheres de sopa de mel

Modo de preparo:

Corte o Filé de Salmão em 4 partes, em seguida pique a batata e a mandioquinha em cubos, pique finamente o alho, a salsinha e o endro, reserve.

Em uma panela com água coloque a mandioquinha e a batata, deixe-as cozinhar. Em seguida amasse-as e reserve.

Em uma panela coloque a manteiga e refogue o alho, quando estiver dourado acrescente a mandioquinha e a batata amassadas, em seguida tempere com sal e salsinha a gosto, misture muito bem, reserve.

Tempere o salmão com sal e pimenta, forre uma forma com papel alumínio e coloque o salmão, reserve.

Em um recipiente, misture a mostarda e o mel, em seguida passe esta mistura sobre o peixe.

Leve ao fogo e deixe assar por uns 20 minutos ou até que o salmão esteja dourado, salpique endro sobre o preparado.

Sirva acompanhado do purê e de um mix de folhas.

Bife de panela com molho de mostarda e mel

Ingredientes :

1 Colher de sopa de óleo

600 Gramas de coxão mole cortado em bifes

2 Cubo de caldo de picanha

1 Xícara de água fervente

200 Gramas de minicenoura

200 Gramas de batata bolinha

200 Gramas de minicebola

1 Colher de sopa de molho de mostarda

1 Colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo alto e frite os bifes .

Dissolva os cubos de caldo de picanha na água fervente e junte na carne.

Junte as minicenouras, as batatas bolinha e as minicebolas. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio, por 10 minutos contados a partir do início da pressão.

Retire do fogo e aguarde sair todo o vapor. Abra a panela, verifique o cozimento dos legumes e dos bifes. Se necessário cozinhe por mais 10 minutos com a panela destampada.

Retire a carne e coloque-a em uma travessa. Disponha os legumes em volta da carne.

Acrescente na panela a mostarda e o mel. Misture e cozinhe em fogo médio até o líquido reduzir pela metade e ficar mais consistente. Despeje o molho sobre a carne e sirva em seguida.

Torta suflê de limão

Ingredientes:

Para a massa

300g de Biscoito de maizena

2 xícaras (chá) de manteiga ou margarina em temperatura ambiente

Para o recheio:

2 claras

2 gemas

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de manteiga ou margarina

1 e 1/2 xícara (chá) de creme de leite

Raspas de 1 limão

6 colheres (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de amido de milho

Para a cobertura

2 claras

1/2 xícara de açúcar

Preparo:

Comece preparando a massa:

Leve ao processador o biscoito maizena e bata até obter uma farofa. Despeje numa tigela funda, junte a manteiga ou a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo.

Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (27cm de diâmetro) e reserve.

Prepare o recheio de limão:

Leve à batedeira as claras e bata até o ponto de neve e reserve.

Em seguida, bata bem o açúcar com manteiga ou margarina. Junte as gemas, o creme de leite, as raspas de limão, o suco de limão e o amido de milho.

Por último, envolva delicadamente as claras batidas em neve.

Despeje o recheio sobre a massa e leve a torta ao forno médio preaquecido (180ºC) por aproximadamente 45 minutos ou até que o recheio fique consistente e a superfície dourada.

Prepare a cobertura. Leve à batedeira as claras e bata em ponto de neve, acrescente o açúcar e deixe bater até envolver bem e reserve.

Retire a torta do forno, espalhe a cobertura e volte ao forno por 5 minutos ou até dourar o merengue. Deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme a torta sobre um prato raso e decore com raspas de limão.

Bolinho de chuva sem glúten e sem lactose

Ingredientes

2 ovos

80 g de farinha de arroz

1/2 xícara (chá) de polvilho doce

1/3 de xícara (chá) de açúcar

5 colheres (sopa) de água

1 colher (chá) de fermento em pó

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, bata os ovos e em seguida adicione o açúcar, misturando tudo muito bem. Reserve.

Em outro recipiente, misture a farinha de arroz com o polvilho e, logo em seguida, adicione essa mistura ao recipiente com os ovos e o açúcar.

Após misturar tudo, vá acrescentando a água aos poucos e mexendo, sempre atento para que a massa não fique muito mole.

Assim que obter uma massa homogênea, adicione o fermento em pó e torne a misturar.

Com o auxílio de uma colher, pegue porções da massa e coloque os bolinhos, aos poucos, para fritar em óleo quente — procure fazer isso em uma panela funda, ok?

Quando o bolinho estiver dourado, vire-o com o auxílio de uma escumadeira para dourar por igual.

Assim que o bolinho de chuva estiver completamente dourado, retire-o do óleo e coloque sobre um papel-toalha.

Em seguida, passe os bolinhos ainda quentes por um recipiente com a mistura de açúcar e canela em pó, seu bolinho de chuva está pronto pra ser servido.