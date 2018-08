Receitas do dia 23 de agosto de 2018

Escondidinho de mortadela de frango defumada Copacol

Ingredientes:

400 g de Mortadela de Frango Defumada Copacol

1 1/2 kg de abóbora cobotiá

150 g de cebola picadinha

10 g de alho bem picadinho

100 g de azeitonas picadas

250 g de tomate picado sem sementes

Salsinha e manjericão a gosto

Pimenta calabresa a gosto

Noz-moscada a gosto

180 g de muçarela em tiras

200 g de requeijão cremoso

Modo de preparo:

Corte a cabotiá em fatias grossas, retire as sementes. Em uma forma forrada com papel alumínio, disponha as fatias uma ao lado da outra, cubra com papel alumínio e feche bem. Leve ao forno a 180 °C por 30 minutos.

Rale a Mortadela de Frango Defumada Copacol grosseiramente, prepare todos os ingredientes do recheio. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho, acrescente a mortadela, as azeitonas e o tomate, tempere com pimenta, salsinha e manjericão, refogue bem, reserve

Com a abóbora macia, retire a casca e leve a polpa para uma panela, refogue em fogo médio para secar o excesso de água, mexendo sempre. Quando o purê se firmar, tempere com sal, pimenta e noz moscada, reserve.

Monte o escondidinho em uma refratária, primeiro espalhe o refogado de mortadela formando uma grossa camada, espalhe pequenas colheradas de requeijão cremoso (100 g). Por cima coloque o purê de cabotiá e para finalizar o restante do requeijão e a muçarela. Leve ao forno a 180 °C, por 20 minutos ou até dourar. Sirva com arroz branco e salada verde.

Strogonoff fácil

Ingredientes:

1/2 quilo de bife de coxão mole

Cebola

Alho

2 tomates

1 colher de massa de tomate

1 lata de creme de leite

Modo de preparo:

Corte o bife de coxão mole ainda cru em tirinhas na medida do dedo mindinho;

Em uma vasilha coloque menos da metade de uma cebola picada e 1 dente de alho picado;

Misture tudo e coloque o sal a gosto;

Na panela de pressão coloque 6 colheres de azeite e deixe esquentar bem;

Pegue a carne temperada e coloque para dar uma fritada;

Cubra com água até cobrir a carne;

Deixe por 30 minutos.

Se a carne estiver molinha desligue o fogo, logo em seguida acrescente o creme de leite a massa de tomate e os tomates picados.

Bolo de fubá cremoso

Ingredientes:

4 ovos

4 xícaras de leite

3 xícaras de açúcar

2 colheres de farinha de trigo

1 e 1/2 xícara de fubá

2 colheres de margarina

100 g de queijo ralado

1 colher de fermento em pó

Modo de preparo:

Em um liquidificador, misture todos os ingredientes até obter uma consistência cremosa;

Despeje a massa em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo;

Asse em forno médio (180° C), preaquecido, por 40 minutos;

Sirva frio.

Hambúrguer de linguiça Blumenau

Ingredientes:

1kg linguiça Blumenau

150g de pão branco embebido em leite

1 ovo

Sal e pimenta a gosto

Óleo de soja para fritar

Vinagrete

1 cebola

1/2 pimentão

10 g salsinha

50 ml azeite

10 ml vinagre

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até que a massa fique homogênea;

Molde os hambúrgueres e coloque em uma frigideira para fritar, quando virar acrescente uma fatia de queijo para que vá derretendo enquanto termina o cozimento;

Sirva no pão de hambúrguer com uma colher de vinagrete por cima do queijo.

Foto: 12Variedades hambúrguer