Receitas do dia 19 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Cação Copacol ao leite de coco e legumes

Ingredientes:

800 g de Posta de Cação Copacol

1 cenoura média

Salsinha picada finamente

50 g de tomatinhos cereja

50 g de mini cebolas em conserva

50 g de azeitonas

200 ml de leite de coco

2 pacotes de creme de cebola para empanar

Modo de preparo:

Passe as Postas de Cação Copacol no creme de cebola, reserve.

Pique a cenoura em rodelas, reserve.

Pique a salsinha, reserve.

Coloque em um refratário a cenoura fatiada, os tomatinhos, as mini cebolas, as azeitonas e as postas de cação, cubra com o leite de coco e asse em forno médio por 25 minutos.

Retire e salpique salsinha por cima, sirva quente.

Macarrão com porco na cerveja preta

Ingredientes:

Para a carne

1kg de filé mignon suíno

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta, moída na hora e a gosto

5 dentes de alho amassados

3 cebolas cortadas em meia-lua

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

2 latas de cerveja escura

Suco de 6 laranjas

1 colher (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

Para a massa

1 colher (sopa) de sal

1 embalagem de Macarrão pena com ovos 500g

Folhas de 4 ramos de alecrim picadas

Modo de preparo:

Prepare a carne: acomode o filé em uma assadeira. Tempere com o sal, a pimenta e espalhe sobre ele o alho, a cebola e o extrato. Regue com a cerveja, o suco e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno médio (180°C – 200°C) por cerca de 1 hora ou até a carne estar completamente cozida e macia.

Retire do forno, desfie a carne em lascas grossas, coloque em uma panela junto com o caldo formado na assadeira e leve ao fogo para que reduza um pouco o caldo.

Dissolva a farinha em um pouco do caldo junto com a manteiga, junte ao cozido e misture bem para encorpar ligeiramente o molho. Desligue o fogo e reserve.

Prepare a massa: em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture delicadamente para que toda a massa fique bem envolvida. Polvilhe o alecrim e sirva em seguida.

Bolo brownie com caramelo e chocolate

Ingredientes do Brownie

450 gramas de manteiga

495 gramas de chocolate 60% picado

825 gramas de açúcar mascavo

10 ovos

150 gramas de farinha de trigo

150 gramas de cacau em pó

4 pitadas de sal

2 colheres de sopa de extrato de baunilha

Ingredientes do caramelo salgado

1 + 1/2 xícara de creme de leite fresco

1 colher de sopa de flor de sal ou sal comum

2 colheres de sopa de glucose

2 xícaras de açúcar refinado

Ingredientes do mousse de chocolate:

8 folhas de gelatina

340 ml de leite

90 gramas de açúcar

180 gramas de gemas

180 gramas de açúcar

360 gramas de chocolate 70% picado

600 gramas de creme de leite fresco

Montagem:

Modo de Preparo do brownie:

Em uma tigela em banho-maria, coloque a manteiga e o chocolate picado. Mexa até que tudo derreta e se misture por completo.

Tire do banho-maria e acrescente o açúcar mascavo e misture muito bem.

Adicione os ovos, 2 por vez, sempre mexendo bem a cada adição.

Acrescente na mistura a farinha de trigo e o cacau peneirados.

Coloque também o sal e o extrato de baunilha. Misture bem com um fouet.

Divida a massa em 3 formas iguais (21 cm) com papel manteiga no fundo e untadas com manteiga e cacau em toda a volta.

Leve para o forno a 180ºC por 50 minutos ou até que você coloque um palitinho no centro do bolo e ele saia levemente sujo (sem pedaços).

Deixe eles esfriarem por completo.

Modo de preparo do caramelo salgado

Em uma panela em fogo baixo, misture o creme de leite fresco, o sal e a glucose. Mexa sem parar até que a glucose derreta e deixe esquentar bem.

Enquanto isso, coloque o açúcar para caramelizar em uma frigideira alta.

Assim que caramelizar, coloque a mistura de creme de leite na frigideira mexendo muito bem para não empedrar.

Quando o caramelo estiver homogêneo, desligue o fogo e reserve para que esfrie um pouco.

Modo de preparo do mousse de chocolate:

Coloque as folhas de gelatina para hidratar em água bem gelada.

Leve o leite para ferver em uma panela junto com 90 gramas de açúcar.

DICA: mexa bem para que o açúcar não caramelize no fundo.

Enquanto o leite ferve, coloque as gemas e o restante do açúcar em uma tigela. Misture muito bem.

Jogue um pouco do leite quente na mistura de gemas, mexendo bem para temperá-las. Volte tudo para panela, mexendo sempre em fogo médio.

O creme estará pronto quando atingir o ponto napê, que pode ser identificado ao passar o dedo pelas costas da colher e o creme formar um corredor em que a mistura não volta a cobrir a colher por completo.

Tire o creme do fogo e acrescente a gelatina. Mexa muito bem.

DICA: drene as folhas de gelatina tirando o excesso de água antes de jogá-las no creme.

Em uma tigela grande, derreta o chocolate em banho-maria e jogue todo o creme por cima. Mexa até obter um creme homogêneo.

Bata o creme de leite fresco em ponto de chantilly e acrescente 1/3 dele no creme de chocolate, misturando vigorosamente.

Acrescente o restante do chantilly com muita delicadeza para a mousse não perder aeração. Mexa com um fouet de baixo para cima, do centro para as laterais.

Montagem:

Coloque acetato em toda a volta de uma forma de 21 cm e disponha a primeira camada de brownie no fundo.

Jogue 1/3 do caramelo salgado por cima e espalhe bem. Acrescente metade dos amendoins tostados.

Adicione 1/3 da mousse e leve a forma para o congelador por 20 minutos.

Coloque a segunda camada de brownie por cima.

Jogue mais 1/3 do caramelo salgado por cima e espalhe bem. Acrescente a outra metade dos amendoins tostados.

Adicione mais 1/3 da mousse e leve a forma para o congelador por pelo menos 1 hora.

Desenforme o bolo, retire o acetato e coloque no prato em que irá servir.

Posicione a terceira camada de brownie por cima e deixe na geladeira por pelo menos 1 hora.

Coloque o restante do caramelo em um saco de confeitar com bico redondo e jogue na bordinha do bolo, deixando as gotas escorrerem.

Coloque o restante da mousse em outro saco de confeitar, mas dessa vez com bico pitanga. Faça "bolinhas" em torno de todo o bolo.

Decore o topo de cada bolinha de mousse com mais um pouquinho de caramelo salgado e aproveite!