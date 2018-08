Receitas do dia 03 de agosto de 2018

Picanha invertida

Ingredientes:

1 peça de picanha

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

150g de queijo muçarela ralado

100g de bacon picado

100g de gorgonzola picado

Modo de preparo:

Cortar a picanha no sentido longitudinal sem atravessar a peça.

Virar a picanha do avesso.

Rechear com o queijo muçarela, bacon e gorgonzola.

Fechar a picanha com auxílio de uma agulha de lardear e barbante.

Untar com azeite de oliva e temperar com sal e pimenta.

Levar ao forno preaquecido a 200 graus 30 minutos de um lado, virar e assar mais 30 minutos do outro.

Frango Copacol à Cacciatora

2 Filés de Peito de Frango Copacol

3 Coxas e Sobrecoxas de Frango Sem Osso e Sem Pele Copacol

3 colheres de sopa de azeite de oliva

4 dentes de alho esmagados

5 raminhos de cada erva: alecrim, tomilho e sálvia

Sal e pimenta-do-reino moída

1 xícara de chá de vinho branco seco

5 tomates sem pele e sem sementes picado

60 g de azeitonas pretas

30 g de alcaparras

Modo de preparo:

Corte cada Filé de Peito de Frango Copacol em 3 partes. Corte também as Coxas e Sobrecoxas de Frango Sem Osso e Sem Pele Copacol em 4 partes.

Aqueça o azeite em uma panela, acrescente o alho e frite até dourar. Coloque o frango e as ervas.

Doure os pedaços de frango de todos os lados, por cerca de 5 minutos, polvilhando com sal e pimenta.

Adicione o vinho e o tomate à panela. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos.

Junte as azeitonas e as alcaparras e cozinhe, com a panela destampada até que a maior parte do caldo se evapore.

Pão doce alemão de maçã

Ingredientes:

Para a massa

2 ovos

125ml de leite

2 colheres (sopa) de suco de laranja

35g de fermento biológico fresco

100g de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de nata

1/2 colher (chá) de noz-moscada

2 colheres (café) de sal

650g de farinha de trigo

Para a farofa

1 embalagem de biscoitos amanteigados (400g)

100g de manteiga

Para a montagem

6 maçãs sem casca cortadas em meia-lua fina

Canela em pó a gosto

1/2 xícara (chá) de nozes quebradas grosseiramente

Preparo:

Prepare a massa: em uma tigela coloque os ovos, o leite, junte 125ml de água e o suco de laranja. Bata ligeiramente, junte o fermento e desmanche-o. Acrescente o açúcar, a manteiga, a nata, a noz-moscada, o sal e misture até que fique homogêneo.

Aos poucos, junte a farinha e misture bem para incorporar. Transfira a massa para a tigela da batedeira e, usando o gancho, bata em velocidade média por aproximadamente 15 minutos ou até que a massa esteja lisa e homogênea.

Acomode a massa em uma assadeira retangular (30cm x 40cm x 5cm de altura), cubra com um pano limpo e deixe descansar ao abrigo do frio até que dobre de volume.

Prepare a farofa: processe os amanteigados e, com as mãos, misture a manteiga até obter uma farofa mais granulosa e reserve.

Sobre a massa já crescida, disponha as maçãs em camadas, polvilhe com canela e cubra com a farofa. Finalize com as nozes e asse em forno médio (180°C – 200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que a massa esteja completamente assada.

Mousse de chocolate

Ingredientes:

1 lata de creme de leite

1 tablete de chocolate meio amargo de 200 g

3 claras

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Aqueça em banho maria o creme de leite

Junte o chocolate picado e resfrie

Bata as claras em neve, adicione aos poucos o açúcar

Misture ao chocolate

Coloque em taças e leve a geladeira durante 3 horas

Decore com cerejas, chantilly ou raspas de chocolate