Receita apreende R$ 70 mil em mercadorias

Ao todo, 61 volumes de mercadorias foram recolhidos durante operação (Foto: Receita Federal )

Cascavel - Roupas, mantas, tapetes, brinquedos, óculos e até satélite. Esses itens compunham 61 volumes de mercadorias apreendidos pela Receita Federal, avaliados em R$ 70 mil.

A ação foi realizada durante uma operação feita em parceria com a Polícia Federal de Foz do Iguaçu, com a Força Nacional e com o BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) de terça-feira até a madrugada de ontem.

Durante três dias de ação, foram abordados veículos, caminhões e ônibus que transitam nas rodovias PR-182 e BR-163, na região de fronteira do sudoeste do Paraná.

Toda a mercadoria apreendida durante o período foi encaminhada para a Receita Federal em Cascavel.