Receita apreende mais de R$ 6 milhões em drogas

Maconha estava escondida em meio à carga de feijão (Foto: Aílton Santos)

Cascavel - Em dois dias, a Receita Federal retirou de circulação mais de R$ 6 milhões em drogas, somadas duas apreensões: uma na terça-feira à noite, de 100 quilos de cocaína avaliados em R$ 5,8 milhões e outra ontem, de 1,735 tonelada de maconha, carga estimada em R$ 500 mil. As ações fazem parte da Operação Fronteira Blindada, que é realizada na região de Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra. A operação é permanente da Receita contra crimes de fronteira, como tráfico e contrabando.

Na tarde de ontem, uma carga de 1.735 quilos de maconha foi apreendida pela Receita Federal de Cascavel. Essa é a maior apreensão já registrada pela delegacia na região de Cascavel. Foi em um posto de combustíveis que fica perto do aeroporto municipal.

Os agentes da Receita voltavam de Foz do Iguaçu em fiscalização e pararam no local para abordar alguns ônibus. O caminhão foi encontrado estacionado e estava funcionando no momento da abordagem, só que sem o motorista, o qual não foi encontrado. Os agentes desconfiaram da situação e, em revista à carga, encontraram os tabletes de maconha.

O que chama a atenção é que a maconha é mentolada, ou seja, considerada uma droga pura e avaliada em pelo menos R$ 500 mil. Puro, o entorpecente tem maior valor de mercado nas grandes capitais. Porém, há também concorrência entre traficantes, já que, segundo a Receita Federal, a safra da maconha que há alguns anos costumava ser apenas uma vez por ano, no verão, agora ocorre pelo menos quatro vezes ao ano no Paraguai. No país vizinho, a droga custa menos, mas o valor pago pelos traficantes é de pelo menos R$ 200 o quilo da droga.

A droga estava embaixo de uma carga de feijão carunchado, o que, para a Receita, significa que o feijão foi usado em diversos transportes para esconder drogas em veículos.

O caminhão não era furtado, segundo a Receita, e o caso foi repassado à Polícia Federal de Cascavel para investigação.