Ratinho Júnior reúne 4 mil pessoas em Santa Felicidade

Curitiba - Ratinho Júnior reuniu nesta segunda-feira (10) cerca de 4 mil pessoas no evento de maior expressão da sua campanha para governador do Paraná até agora. Além de líderes e apoiadores de todas as regiões do Estado, estiveram presentes 220 prefeitos. O público, que lotou os salões do tradicional Restaurante Madalosso, no Bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, foi formado ainda por vice-prefeitos, vereadores, deputados e candidatos a deputado.

Ratinho Júnior lembrou da caminhada que iniciou há 16 anos quando começou a se preparar para ser governador do Paraná e da parceria que sempre manteve com os prefeitos. “Eu posso dizer com segurança que eu conheço cada um dos prefeitos que hoje estão aqui. Conheço cada um dos municípios do Paraná e sei o quanto eles precisam de apoio. Podem ter certeza que o nosso governo vai trabalhar muito para que cada região, cada pedaço deste Estado, tenha uma nova história de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego e renda e de qualidade de vida. O Paraná não vai ter excluídos. Nem cidade nem cidadão. Todos serão respeitados no nosso governo”.

Depois de apresentar suas ideias para consolidar um novo momento no Paraná, com um governo mais dinâmico, mais enxuto e sem as mordomias que só aumentam as despesas no bolso do cidadão, Ratinho Júnior convocou os apoiadores para um reforço nessa fase final da campanha. “Chegou o momento de fazer a ruptura. Chegou o momento de dar oportunidade a uma nova geração. É possível a gente construir no Paraná esse novo momento, fazendo do nosso estado o melhor estado do Brasil”.

Ao fim, Ratinho Júnior fez um pedido a todos os paranaenses: “Não vamos deixar o Paraná continuar sendo um patrimônio familiar, das mesmas famílias que se revezam há 30 anos no poder. O Paraná tem que ser dos paranaenses”.

NOVA POLÍTICA

Para o prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, é importante para o Paraná ser administrado por quem se preparou para ser governador e vai honrar cada voto recebido. “O Ratinho Júnior conseguir impor um dinamismo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano que permitiu atender todos os municípios sem distinção. Ele foi muito importante para nós prefeitos, porque entender e respeito cada liderança”.

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, disse que “o Paraná precisa de um novo jeito de governar. Precisa de uma nova política e o Ratinho Júnior representa esta nova política”.

O rompimento com a velha política foi um dos pontos destacados pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. Para ele, “esta é a eleição do rompimento e da inovação e quem pode fazer esse momento virar realidade é o Ratinho Júnior”.

Ao fim, o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, destacou que a transformação do Brasil começa pelo Paraná. “O Ratinho Júnior tem uma missão, que é iniciar um novo ciclo na administração pública. Estamos aqui ao lado de uma liderança que vai marcar a gestão pública como um divisor de água. Um líder que se preparou para ser o nosso próximo governador e vai entrar para a história do Paraná como o mais inovador, o mais competente”.