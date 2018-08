Ratinho Jr. confirma Darci Piana seu vice

Ratinho ladeado por Darci Piana e Oriovisto Guimarães (Foto: Divulgação )

Na tarde desse domingo, na sede do diretório estadual do PSD, em Curitiba, o candidato ao governo do Paraná Ratinho Júnior anunciou o nome de Darci Piana (PSD) para compor a vice em sua chapa e Oriovisto Guimarães (Podemos) candidato ao Senado.

No discurso, Ratinho agradeceu a todos que disponibilizaram seus nomes para compor a vice e que, de alguma maneira, ajudaram a compor o plano de governo. “Quero agradecer àqueles que colocaram seus nomes à disposição, mas independente disso trabalharam arduamente para ajudar a compor o nosso plano de governo".

Ratinho Júnior também destacou o trabalho de mais de 400 técnicos e especialistas. “Nosso planejamento para construir um Paraná Inovador começou ouvindo a população de todas as regiões do Estado, com os Encontros Democráticos, depois os especialistas de cada área elaboraram um estudo de planejamento, gestão e viabilidade. Já na próxima semana, vamos registrar em cartório e mostrar aos paranaenses como vamos construir um novo Paraná”, destacou Ratinho.

Darci Piana se licenciou da presidência da Fecomércio PR (Federação do Comércio do Paraná) para estar apto a disputar as eleições.

O primeiro candidato anunciado para o Senado foi Renan da Mata (PSC), ligado ao pastor Takayama (PSC).

Vice de Cida indefinido

O PP (Progressitas) confirmou no sábado a candidatura da governadora Cida Borghetti à reeleição, mas ficou em aberto a definição do seu vice. A chapa repete o que aconteceu na última eleição, quando Cida foi confirmada vice de Beto Richa nos minutos finais do prazo legal.

As negociações seguiram durante todo o domingo e a imprensa política não conseguia nem mesmo especular em torno do possível nome.

A assessoria da governadora disse apenas que o nome seria anunciado apenas nesta segunda-feira, prazo para que o partido registrasse a coligação na Justiça Eleitoral.

Cida concorre numa amplia coligação, com pelo menos nove partidos (confira na tabela).

MDB e PDT

Ontem à noite o MDB oficializou a candidatura de João Arruda ao governo do Estado e como vice Eliana Cortez da Silva, professora, vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Ribeirão Claro. A decisão foi divulgada após reunião da Executiva do partido que aguardava definições de outras siglas.

O partido ainda aguarda a confirmação de apoios do SD (Solidariedade), do PDT e do PCdoB, cujas conversas seguiram noite adentro. O MDB do Paraná lança também o nome de Roberto Requião à reeleição para o Senado.

No sábado, o PDT decidiu manter a candidatura própria e, no lugar de Osmar Dias, que desistiu na sexta-feira, anunciou o ex-deputado Nelton Friedrich. Mas até o fechamento desta edição ainda havia possibilidade de os dois partidos coligarem tanto na chapa ao governo quanto para deputados. Dos dez membros “sobreviventes” da Executiva do PDT, seis advogam coligação total e irrestrita com o MDB; os outros quatro querem chapa pura, tanto para governador quanto para deputados.

Conheça os candidatos ao governo do Estado: