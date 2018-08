Ratinho e vice são os milionários na disputa

Curitiba - Com base na lista de bens declarados fornecida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entre os candidatos ao governo do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) e o vice Darci Piana (PSD) aparecem como os mais ricos. O filho do apresentador e empresário Carlos Massa, deputado estadual que já ocupou cadeira na Sedu (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano) registrou total em bens R$ 13,4 milhões. Em quatro anos, o patrimônio de Júnior praticamente dobrou. Quando era candidato a deputado estadual pelo PSC, o agora candidato a governador havia declarado R$ 7,4 milhões.

Em 2014, Júnior aparecia bastante atrelado às contas do pai: tinha participações no grupo televisivo de comunicação da família, com 33,3% das quotas estimadas em apenas R$ 29,6 mil, e o mais expressivo montante vinha das cotas de uma empresa de café correspondentes a 33,3% do capital, estimados em R$ 5,6 milhões. Ratinho possuía ainda três carros avaliados em R$ 155 mil - o mais antigo era uma F-100 ano 1989, e uma motoneta de R$ 23 mil. O restante estava investido em duas casas e investimentos bancários. Para as contas atuais, o candidato continua com os investimentos da família Massa - que não valorizaram um centavo sequer -, e não possui veículo declarado.

Já o vice de Júnior, Darci Piana, acumula R$ 4,1 milhões em investimentos bancários e o restante (R$ 600 mil) está dividido em carros, sala comercial, apartamento e um terreno de R$ 1,1 mil. Também constam ações de linhas telefônicas de R$ 43 mil e joias de R$ 27,7 mil.

Em segundo lugar na lista estão os candidatos Professor Jorge Bernardi (Rede) e o vice Juliano Murbach (PPL) - que acumulam R$ 2,4 milhões. Em terceiro, João Arruda (MDB) e a vice Eliana Cortez (MDB), que totalizam R$ 1,3 milhão. A atual governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), e o candidato a vice Coronel Malucelli (PMN) declararam R$ 1,2 milhão em contas e investimentos. Dr. Rosinha (PT) e a vice Anaterra (PT) registraram R$ 769 mil. Já o candidato ao governo, Professor Ivan Bernardo (PSTU) e Carminha (PSTU) não têm bens declarados.

Vale lembrar que nem sempre as declarações dos candidatos correspondem à real posse de imóveis e investimentos: isso ocorre devido à falta de especificação de valor e tipo dos bens declarados à Justiça Eleitoral. Ou seja, embora obrigatória a declaração, os valores não precisam ser atualizados.

Cofira abaixo quais os bens declarados pelos candidatos ao governo do Paraná:

Cida Borghetti (PP)

Tipo - Valor do Bem

Apartamento R$ 157.200,00

OUTROS BENS E DIREITOS R$ 9.669,63

Quotas ou quinhões de capital R$ 5.000,00

OUTROS BENS E DIREITOS R$ 20.000,00

Quotas ou quinhões de capital R$ 5.252,00

Outros bens imóveis R$ 23.000,00

Quotas ou quinhões de capital R$ 5.000,00

Prédio comercial R$ 130.000,00

Terra nua R$ 20.000,00

Quotas ou quinhões de capital R$ 21.000,00

Apartamento R$ 80.000,00

OUTROS BENS E DIREITOS R$ 5.138,68

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 26,99

Total em Bens R$ 481.287,30

Coronel Malucelli (PMN)

Tipo - Valor do Bem

Quotas ou quinhões de capital R$ 1.000,00

Apartamento R$ 50.000,00

Apartamento R$ 38.200,00

Dinheiro em espécie - moeda nacional R$ 450.000,00

Apartamento R$ 181.300,00

Total em Bens R$ 720.500,00

Ratinho Júnior (PSD)

Tipo - Valor do Bem

Casa R$ 113.561,57

OUTROS BENS E DIREITOS R$ 226.227,07

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 390.947,48

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 225,27

Outros fundos R$ 310.303,43

Consórcio não contemplado R$ 26.458,81

Crédito decorrente de empréstimo R$ 3.635.238,81

Consórcio não contemplado R$ 26.691,07

Outros fundos R$ 300.283,49

Outras participações societárias R$ 1.160.118,39

Terreno R$ 1.400.256,05

Quotas ou quinhões de capital R$ 29.698,00

Quotas ou quinhões de capital R$ 5.623.467,00

Consórcio não contemplado R$ 73.374,16

Outros bens imóveis R$ 114.510,00

Total em Bens R$ 13.431.360,60

Darci Piana (PSD)

Tipo - Valor do Bem

Quotas ou quinhões de capital R$ 90.000,00

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 2.000.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 15.575,55

Outros depósitos à vista e numerário R$ 385,50

Outras participações societárias R$ 9.552,28

Terreno R$ 1.199,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 273,78

Dinheiro em espécie - moeda nacional R$ 45.000,00

Sala ou conjunto R$ 42.287,20

Apartamento R$ 141.452,00

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$ 107.819,10

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 121.900,00

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$ 3.072,00

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$ 40.409,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 380,11

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 260.382,69

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 63.721,61

Quotas ou quinhões de capital R$ 10.000,00

Outras aplicações e Investimentos R$ 84.910,73

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 989.658,07

Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. R$ 27.758,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 639.521,72

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 1.415,94

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 426,38

Outros depósitos à vista e numerário R$ 1.175,68

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 88.900,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 2.662,85

Total em Bens R$ 4.789.839,19

Dr. Rosinha (PT)

Tipo - Valor do Bem

Depósito bancário em conta corrente no exterior R$ 395.130,51

Outros créditos e poupança vinculados R$ 6.200,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 14.992,16

Apartamento R$ 120.000,00

Apartamento R$ 150.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 62.340,00

Dinheiro em espécie - moeda nacional R$ 20.000,00

Total em Bens R$ 768.662,67

Anaterra (PT)

Tipo - Valor do Bem

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 1.287,63

João Arruda (MDB)

Tipo Valor do Bem

OUTROS BENS E DIREITOS R$ 20.500,00

Outras participações societárias R$ 4.750,00

Outras participações societárias R$ 1.500,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 7.758,32

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 52.466,28

Outras aplicações e Investimentos R$ 43.055,04

Casa R$ 1.094.746,05

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre R$ 23.580,00

Outras participações societárias R$ 5.000,00

Total em Bens R$ 1.253.355,69

Eliana Cortez

Tipo - Valor do Bem

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 1.519,12

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 11.903,08

Caderneta de poupança R$ 350,93

Outras participações societárias R$ 5.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 48.635,86

Total em Bens R$ 67.408,99

Professor Ivan Bernardo (PSTU)

Nenhum bem declarado

Carminha (PSTU)

Nenhum bem declarado

Professor Jorge Bernardi (Rede)

Tipo - Valor do Bem

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre R$ 161.220,94

Apartamento R$ 310.067,71

Apartamento R$ 31.191,00

Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel R$ 9.226,28

Terreno R$ 5.551,77

Quotas ou quinhões de capital R$ 5.880,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 50.000,00

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 113.540,51

Apartamento R$ 75.000,00

Quotas ou quinhões de capital R$ 506,64

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 43.671,71

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre R$ 27.410,21

Apartamento R$ 62.700,02

Apartamento R$ 37.191,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 161.220,94

Terreno R$ 89.911,65

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 32.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País R$ 32.491,63

Total em Bens R$ 1.348.782,01

Juliano Murbach (PPL)

Tipo - Valor do Bem

Quotas ou quinhões de capital R$ 4.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 20.000,00

Apartamento R$ 800.000,00

Terreno R$ 150.000,00

Quotas ou quinhões de capital R$ 20.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 35.000,00