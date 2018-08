Rapaz leva tiro no braço

Um rapaz de 19 anos ficou com uma bala alojada no braço. O crime aconteceu ontem à tarde. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Lucas da Silva, de 19 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levado ao Hospital Universitário para que fosse retirada a bala.

De acordo com informações de populares, o rapaz foi atingido e correu para casa, no Bairro Riviera, pedir socorro.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Muitos curiosos se reuniram no local para acompanhar o atendimento. A equipe do Jornal Hoje News acompanhou o atendimento ao jovem. O vídeo está disponível no canal do Youtube (https://bit.ly/2MJQ9yL).

O atirador não foi encontrado, mas a Polícia Civil investiga o caso.

Legítima defesa

Isair dos Santos foi absolvido da morte de Jhones Cliver da Silva Lino que ocorreu em 17 de fevereiro de 2014. Preso por outro crime, Isair foi julgado ontem, mas o Ministério Público pediu a absolvição que foi reforçada pela defesa de Isair.

Isso porque, segundo a Promotoria, Isair e a vítima tiveram três brigas antes de o crime acontecer e a facada acertou o ombro de Jhones. O rapaz acabou morrendo, mas, para o Ministério Público e para a defesa de Isair, o réu não teve intenção de matar. “Ele teve três oportunidades de matar a vítima. Se fosse essa mesmo a intenção de Isair, teria feito na primeira tentativa”, alegou a defesa.

O júri, que durou pouco mais de duas horas, foi acompanhado por diversos estudantes de Direito, que assistiram à sessão realizada no Fórum Estadual de Cascavel.

Foto: Fábio Donegá

Presos com anabolizantes

O casal preso pela Receita Federal com anabolizantes e trazido para Cascavel na tarde de segunda-feira foi levado ontem para audiência de custódia escoltado pela Polícia Federal.

A jovem, de 20 anos, e o rapaz, de 22 anos, são estudantes de Direito em Foz do Iguaçu. A informação é da mãe da garota, que pediu para que não fossem mostrados os rostos dos jovens, e disse que o rapaz é filho de um policial civil de Foz.

A mulher aguardava apenas que fosse estipulada a fiança para levar o casal para casa.

Eles foram flagrados pela Receita com carregamento de anabolizantes e de medicamentos contrabandeados na BR-277 perto de Cascavel.

Samu renovado I

O Ministério da Saúde renovou a qualificação do Samu Regional do Oeste do Paraná. Com a portaria, o ministério mantém o custeio e ratifica a qualidade operacional do Consamu. A central de regulação de urgência, as unidades de suporte básico, as unidades de suporte avançado e o aeromédico do Consamu de Cascavel foram regulamentados pela Portaria 2.570, divulgada na segunda-feira.

Samu renovado II

A portaria apenas renova o que o Samu já recebia na região. O incentivo anual para qualificação é de mais de R$ 3 milhões e para habilitação de mais de R$ 7 milhões, para o atendimento aos 43 municípios da área de abrangência. A qualificação deve ser renovada a cada dois anos, mediante um novo processo de avaliação do serviço.

Ferido em acidente

Um homem de 28 anos ficou ferido em um acidente registrado na tarde de ontem na Rua General Osório, esquina com a Rua Cuiabá, no Bairro Parque São Paulo, em Cascavel. Gabriel Nunes, piloto da moto, sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para atendimento na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da Avenida Tancredo Neves.

Foragido preso

O Pelotão de Choque da Polícia Militar prendeu na tarde de ontem um homem que é fugitivo da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel). Ele foi detido no Parque Tarqüínio durante ronda de rotina dos militares no local. Eles desconfiaram da atitude do rapaz e identificaram que ele estava foragido da Justiça. O homem foi encaminhado à carceragem da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.