Range Rover Velar 2019 chega com opção de motor de 300 CV

O Range Rover Velar, SUV premium mais novo da Land Rover chega à linha 2019 com nova opção de motor de 2.0 litros turbo e 4 cilindros, capaz de desenvolver 300 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.

O motor 2.0 Ingenium de quatro cilindros com turbocompressor a gasolina é um dos propulsores mais modernos já desenvolvidos pela Land Rover e recentemente foi lançado Brasil no superesportivo Jaguar F-TYPE. Junto com a transmissão ZF de oito velocidades, com opção para trocas sequenciais no volante, o motor desenvolve300cv de potência e 40,8 kgfm de torque já a partir das 1.500 rotações. O Range Rover Velar com motor Ingenium 300cv é capaz de sair da imobilidade e atingir os 100 km/h em apenas 6,0 segundos, com 234 km/h de velocidade máxima.

A Land Rover continua oferecendo no mercado o modelo com a motorização 3.0 V6 Supercharged de 380 cavalos, a gasolina. O propulsor, que entrega 450 Nm de torque, é capaz de sair da imobilidade e atingir os 100 km/h em 5,7 segundos e aos 250 km/h de velocidade máxima, limitada eletronicamente.

DESIGN

Em 2018 o Range Rover Velar foi considerado o veículo mais bem projetado do mundo, ganhando o título de World Car Design na premiação World Car Awards, a mais importante da indústria automotiva. O SUV premium, que fica posicionado entre o Range Rover Evoque e o Range Rover Sport, apresenta uma combinação única de modernidade, elegância e integridade de engenharia.

O Range Rover Velar se destaca pelas proporções bem balanceadas e bonitas, com uma distância entre-eixos de 2.874 milímetros, o que permite que todos os seus ocupantes desfrutem de um amplo espaço para as pernas, enquanto a capacidade do porta-malas é de 673 litros, a maior de sua categoria. Desenvolvido com formas simples e limpas, o modelo é construído por meio de plataforma de arquitetura leve em alumínio da Jaguar Land Rover.

Visto por dentro, o Range Rover Velar mostra um interior limpo, simples e elegante, com alto nível de sofisticação e refinamento. O interior é funcional e foi desenvolvido para que todo o seu espaço interno seja bem aproveitado. Os clientes têm mais de 8 opções de acabamento interno que incluem alumínio escovado, fibra de carbono ou laca. Todas essas opções podem ser combinadas com seis tipos de revestimentos de banco painel e portas em couro ou em tecido.

Os preços do Range Rover Velar 2019 são:

Versão Motor Potência Preço

Velar S Ingenium 2.0L 300 cv R$ 376.370,00

Velar R-Dynamic S Ingenium 2.0L 300 cv R$ 387.970,00

Velar R-Dynamic SE Ingenium 2.0L 300 cv R$ 417.170,00

Velar R-Dynamic SE 3.0L V6 Supercharged 380 cv R$ 448.170,00

Velar R-Dynamic HSE 3.0L V6 Supercharged 380 cv R$ 487.270,00