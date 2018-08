O Rali dos Sertões termina hoje com a chegada da última Especial na Praia de Iracema, em Fortaleza. A categoria UTV continua surpreendendo e na etapa de ontem, a liderança mudou pelo terceiro dia consecutivo. No penúltimo dia da competição os novos líderes passaram a ser Enrico Amarante/Breno Rezende, que venceram a Especial entre São Raimundo Nonato (PI) e Juazeiro do Norte, já no Ceará. Nos primeiros quatro dias a prova foi dominada por Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin (Can-Am/Divino Fogão/Arisun/Blindarte/Norton), e na quinta etapa a dupla Denisio Nascimento/Idali Bosse assumiu a ponta. Em segundo na sexta-feira terminou Ednardo Filho/Lauro Sobreira, a 0m39s, e em terceiro os campeões do Rali Dacar Varela/Gugelmin, a apenas 52 segundos, dois dos 603 km da etapa.

Classificação

O Rali dos Sertões chega ao último dia com esta classificação na categoria UTV: 1º) Enrico Amarante/Breno Rezende, 24h51m15s; 2º) Denisio Nascimento/Idali Bosse, a 3m26s; 3º) Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, a 20m13s; 4º) Edu Piano/Solon Mendes, a 31m51s; 5º) Marcelo Gastaldi/Cláudio Rieser, a 50m02s; 6º) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, 1h03m53s; 7º) Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, a 1h07m13s; 8º) Tata Xavier/Deco Muniz, a 1h29m50s; 9º) Euclides Benvenuti/Fernando Torquato, a 2h10min14s; e 10º) Leonardo Beleza/Breno Ferreira, a 2h29m30s;