A etapa em Campo Grande do Mercedes-Benz Challenge, a ser disputada domingo, marcará a estreia do novo lay-out do carro de Raijan Mascarello, trazendo nas laterais a bandeira do Brasil com as frases em homenagem aos agricultores “Já se alimentou hoje? Agradeça ao agricultor" e "Essa é a minha bandeira". Raijan e o vice-líder da categoria CLA45AMG, com 44 pontos, cinco a menos do que o líder Betão Fonseca.