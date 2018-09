R$ 80 mil em games

Mercadoria avaliada em R$ 80 mil foi recolhida pela Receita Federal de Cascavel na tarde de ontem. A abordagem dos agentes a dois veículos, um Monza e um Kadett com placas de Foz do Iguaçu, aconteceu na BR-369, em Cascavel.

No bagageiro e debaixo do assoalho dos dois carros a Receita encontrou os eletrônicos: videogames Playstation 4 que seriam levados para São Paulo.

Os dois carros estão em situação regular e os passageiros não foram presos porque a quantidade de mercadoria dividida pelo número de pessoas não configura prisão. Eles responderão processo por descaminho na Justiça Federal.

Júri relâmpago

Durou menos de uma hora o julgamento de Guilherme Henrique dos Santos, ontem, no Fórum de Cascavel. Em um dos júris mais rápidos já realizados na cidade, a justificativa para a agilidade é de que não houve réplica e tréplica por parte da defesa e do Ministério Público.

Segundo a 17ª Promotoria, Guilherme confessou o crime. Por isso, não foram necessárias as alegações da Promotoria nem da defesa.

“Vim preparado para ficar horas aqui, mas, como houve a confissão, a condenação saiu em poucos minutos por parte do júri popular”, relatou o promotor Guilherme Schimin.

O réu foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por homicídio simples. Ele responderá em liberdade por ser réu primário e por ter ficado solto durante todo o processo do crime.

Guilherme confessou ter matado a tiros Milton Machado, no Centro de Cascavel, em 2011.

Prisão por mandado

A Polícia Militar de Cascavel, por meio da UPS (Unidade Paraná Seguro) da Região Norte, prendeu um rapaz de 25 anos na manhã de ontem. A abordagem aconteceu no Jardim Alvorada. Contra o rapaz havia um mandado de prisão em aberto por contrabando e descaminho. Ele foi encaminhado para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.

Dentista é denunciado

O dentista Cesar Augusto Spada, preso acusado de agredir a esposa, foi denunciado pelo Ministério Público, por meio da 17ª Promotoria, por tentativa de homicídio com a qualificadora de tentativa de feminicídio, o que pode aumentar a pena, se condenado. O caso foi investigado pela Polícia Civil e ganhou repercussão nas redes sociais. A mulher ficou gravemente ferida e o acusado foi preso em flagrante dia 13 de agosto.

Veículo apreendido

O semirreboque de uma carreta foi apreendido pela Polícia Militar na tarde de ontem em Cascavel. A ação da PM aconteceu no Bairro Parque São Paulo, na Rua Sete de Setembro. Segundo a PM, o veículo tem ligação com outras carretas e bitrens furtados, que foram recuperados em Cascavel no último sábado por meio de denúncias. O veículo foi encaminhado para o pátio da 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Criança ferida em Cmei

Uma criança de um ano e oito meses sofreu um corte no dedo indicador da mão direita enquanto brincava no parquinho do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Estrela da Manhã, no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel.

A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para atendimento hospitalar.

Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu durante a brincadeira externa, sob o monitoramento de professoras. O brinquedo foi interditado para verificar se há problemas. De acordo com a Secretaria de Educação, neste ano até agora não há registro de outros acidentes na rede.

Foto: Fábio Donegá

Ontem foi a vez das mulheres policiais participarem do campeonato de tiro do 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Ao todo, 31 atiradoras - entre policiais militares e civis, guardas municipais e agentes penitenciárias - competiram em um campo montado nos fundos do batalhão que simula uma ocorrência em favela. Para as mulheres a premiação é uma carabina calibre 22, uma viagem e outros prêmios.