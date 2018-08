R$ 61 mil à Apae

As unidades da Havan de Cascavel arrecadaram R$ 61 mil no primeiro semestre de 2018 em benefício da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). O valor corresponde à Campanha Troco Solidário, iniciativa promovida pela Havan em que os moradores participam ativamente do auxílio às entidades. Na próxima quinta-feira, dia 16 de agosto, às 10h, a Associação receberá o cheque simbólico do valor arrecadado na loja da Avenida Tancredo Neves.

No primeiro semestre de 2018, as 90 cidades que participaram da campanha Troco Solidário da Havan contribuíram com a melhoria e o andamento das várias instituições beneficiadas.

Ao todo, as 111 filiais da mais completa loja de departamentos do Brasil arrecadaram mais de R$ 2,6 milhões em benefício das entidades dos municípios participantes.