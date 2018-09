Queniano corre com um pé descalço e vence na Suíça

O queniano Conseslus Kipruto foi o grande nome da etapa de Zurique (Suíça) da Liga Diamante, ontem. E não exatamente por ter vencido os 3.000m com obstáculos na principal competição da temporada 2018 no atletismo, mas pela forma que o fez: correndo a última volta com apenas um pé de tênis. Com uma premiação de US$ 50 mil por prova, a etapa de Zurique reuniu apenas os melhores da temporada. No caso dos 3.000m com obstáculos, 14 atleta, sendo oito quenianos.

Kipruto estava preso em um bolo de atletas quando um rival pisou em seu pé direito – algo comum em provas assim, em que todos utilizam a mesma raia – e arrancou seu tênis. Mesmo assim, Kipruto não abriu mão da estratégia. Depois de correr a prova inteira entre o segundo e o quarto lugares, acelerou na ultima volta para alcançar o marroquino Soufiane El Bakkali, líder do ranking mundial. Tirou meio segundo de desvantagem nos últimos 300 metros e ganhou a prova de forma impressionante. Na temporada, ele também já havia vencido em Roma (Itália) e em Birmingham (Inglaterra).