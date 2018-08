Que tal aprender a cultivar orquídeas?

O curso faz parte da programação da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe (Foto: Divulgação )

O Curso Básico de Plantio e Cultivo de Orquídeas para iniciantes está com inscrições abertas. O workshop faz parte da programação da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe, que será realizada de 24 a 26 de agosto em Maripá.

O curso faz parte da programação do sábado (25) e será realizado no Centro Comunitário Fernando Daniel Schanoski, perto do Centro de Eventos da cidade.

Serão abordados desde o plantio das orquídeas até os cuidados para o cultivo saudável das orquídeas. O orquidófilo Sergio Ostetto, de Campo Grande, ministrará os módulos do curso que terá duração de quatro horas e será realizado das 9h às 13h com almoço. Os participantes receberão certificado.

As inscrições podem ser feitas pela internet (https://bit.ly/2MnBki5). O investimento é de R$ 70, incluso a apostila do curso, café da manhã e almoço a base de peixe. Para quem não tem acesso à internet pode entrar em contato nos números (44) 3687-1639 e (44) 99969-4560.

O curso é promovido pela Comissão Central Organizadora da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico do Município de Maripá em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Maripá) e Associação Blumenstrauss.