Quatro Pontes é incluída em projeto estadual de esporte

Kits recebidos pelo governo do Estado (Foto: Divulgação )

Quatro Pontes - Um convênio entre o Município de Quatro Pontes e a Secretaria de Esporte e Turismo do Paraná foi assinado no câmpus II da Unipar (Universidade Paranaense) de Toledo. O convênio consiste na implantação do projeto “Esporte para toda vida”.

O propósito é levar às cidades paranaenses práticas esportivas que sejam extensivas por toda a vida dos cidadãos, desde a juventude até a terceira idade. Após a realização do primeiro edital, 189 cidades paranaenses já se inscreveram no programa. Todos os municípios do Estado podem participar, estabelecendo núcleos de até 20 mil pessoas para desenvolver as atividades. As cidades participantes devem realizar alguma ação entre uma das seguintes modalidades: futsal, handebol, voleibol, basquetebol e atletismo. Os projetos devem ser executados por, no mínimo, sete meses, priorizando áreas de vulnerabilidade social.

Inicialmente serão investidos R$ 6 milhões e a expectativa é de que pelo menos 250 municípios participem do projeto. Além de Quatro Pontes, Terra Roxa, Mercedes, Nova Santa Rosa, Diamante D’Oeste, São Pedro do Iguaçu e Brasilândia do Sul foram contemplados com os kits esportivos durante a solenidade com o secretário de Estado do Esporte e do Turismo, João Barbiero. Na ocasião, ainda foi realizado um treinamento para os estudantes de Educação Física que participarão do projeto. No Paraná, são mais de 600 estudantes que terão a oportunidade de participar.

O diretor de Cultura e Esportes, Davi Boufleuher, conta que todo material recebido está exposto na recepção da prefeitura para conhecimento público. “É de boa qualidade e será utilizado pelos professores no desenvolvimento das atividades propostas pelo projeto. O convênio ainda possibilita a contratação de dois estagiários para auxiliar nas atividades, que já são promovidas no município sob a coordenação dos professores Juliano West Walker e Edevaldo de Moura (Mico). Agradeço ao governo do Estado pelo incentivo ao esporte e conto com a participação de toda comunidade”, diz.

Audiência

Depois do ato solene, a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Araceli Tauchert, acompanhada de Boufleuher e da assistente administrativa, Marlene Paulus, participou de audiência com o secretário de Estado, momento em que reivindicou as demandas do Município.