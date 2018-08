Quatro pessoas morrem em acidente na BR-277 em Ibema

(Foto: Consamu )

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente registrado perto das 17h desta segunda-feira (06) na BR-277 próximo à Ibema. De acordo com informações do Consamu (Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste/PR) foi solicitado o apoio aeromédico, com helicóptero, para auxiliar no socorro à vítima em estado grave.

De acordo com a equipe da Ecocataratas que está no local, o acidente ocorreu entre um automóvel que bateu contra um objeto estático próximo do local onde foi registrado uma batida com vítima fatal no último fim de semana.

Nossa equipe está em deslocamento para o local e em instantes você acompanha o vídeo ao vivo na nossa fan page: