Quatro pessoas morrem em acidente na BR-163 entre Marechal e Mercedes

(Foto: Léo Silva)

Quatro pessoas morreram em um grave acidente na madrugada de sábado (11), na BR-163 entre Marechal Cândido Rondon a Mercedes.Uma Equipe dos Bombeiros de Marechal Cândido Rondon e Equipes da PRF atenderam a ocorrência. Equipes do SAMU de Toledo deram apoio no acidente.

Segundo informações, dois veículos colidiraram frontalmente, um Renault Megane com placas de Ouro Verde do Oeste e um Peugeut com placas de Toledo.

Do veículo Megane estavam quatro pessoas, o radialista Maiko Bucker, e seus familiares, o pai Artur, a sua mãe e sua irmã Catiucia, infelismente os seus três familiares vieram a óbito, já o radialista Maiko, resultou com ferimentos, foi socorrido e encontra-se hospitalizado no Hospital Rondon.

Do veículo Peugeut com placas de Toledo, morreu Silvano Aparecido Camargo.

Equipe do IML de Toledo foram acionados, para se deslocarem ao local do acidente, para buscar os corpos das vítimas fatais, para realização de necropsia.