Quase 250 mil veículos deverão trafegar pela rodovia BR-277 neste feriado

Cascavel - O movimento mais intenso nas rodovias da região em decorrência do feriado prolongado já pôde ser sentido desde ontem e promete ser assim nesta manhã ainda.

Na BR-277, entre Guarapuava e Foz do Iguaçu, trecho de concessão da Ecocataratas, a previsão é de que deverão passar pelo menos 248 mil veículos. Os dias de maior movimento devem ser, além de ontem com acréscimo de 22,3% ao fluxo normal da rodovia, o domingo (9) que é o retorno para casa com aumento de 51,6% no tráfego neste percurso. As comparações de tráfego são realizadas com dias normais, ou seja, sem feriado.

A recomendação para quem vai para a estrada é precaução. “É importante que o motorista saia de casa com antecedência, respeite os limites de velocidade, e solicite que todos os integrantes do veículo usem o cinto de segurança. Medidas simples, mas que proporcionam uma viagem mais segura”, comenta o gerente de atendimento ao usuário da concessionária, Marcelo Belão.

Ação de segurança

Ontem houve Comando Educativo com a PRF. A ação ocorreu no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal localizada no KM 452 da BR-277, em Laranjeiras do Sul. O objetivo foi sensibilizar os motoristas para que redobrem a atenção e o cuidado na estrada. Foram distribuídos folders educativos sobre o uso do cinto de segurança no banco traseiro e o reforço de transitar com o farol do veículo sempre ligado.

Obras e restrição

As obras realizadas ao longo do trecho de concessão foram paralisadas ontem ás 12h. Também haverá restrição de tráfego para Veículos de Carga e demais veículos portadores de AET (Autorização Especial de Trânsito), para o domingo, das 16h às 22h. Para hoje (7) a restrição de tráfego será das 6h às 12h. As restrições são válidas para rodovias federais de pista simples.

Serviços

A concessionária oferece: veículos exclusivos para inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados e ambulâncias. Além disso, os motoristas poderão usufruir dos seis Serviços de Atendimento ao Usuário localizados entre Foz do Iguaçu e Guarapuava. Para entrar em contato com a concessionária ligue para 0800 450 277.