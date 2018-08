Qualidade Conforto e Segurança novos adjetivos ao transporte de pacientes de Guaraniaçu

Guaraniaçu - Começou a ser utilizado na segunda-feira (14) o novo ônibus adquirido em parceria com o governo do Estado pelo programa APSUS da Secretaria Estadual de Saúde. Com investimento de R$ 438 mil, o veículo com capacidade para 40 lugares, é equipado com elevador para pacientes cadeirantes, geladeira, ar-condicionado e banheiro.

Na viagem inaugural a Cascavel, o prefeito Osmário Portela e o secretário municipal de Saúde, Wanderlei Portela, acompanharam os pacientes que demonstram todo seu contentamento ao chegarem para embarcar e encontraram o novo ônibus à disposição.

Além de proporcionar maior conforto, qualidade e segurança, os pacientes recebem lanche para saciar a fome enquanto aguardam ou pós-consultas e exames realizados.

Segundo o secretário de Saúde, o veículo, além de oferecer um transporte com dignidade aos pacientes com banheiro próprio, também oferece segurança e economia na sua manutenção e de combustível.

Wanderlei lembrou que o lanche oferecido segue recomendação da nutricionista do Centro Municipal de Saúde, que orienta para uma alimentação leve e saudável em razão necessidade de cada paciente.

Já o prefeito Osmário Portela está satisfeito em honrar mais um compromisso da sua administração. Durante a campanha eleitoral, ele apresentou em seu Plano de Governo proposta de substituir o veículo usado por anos e sem as mínimas condições, por esse novo, com todo o conforto que a população merece. Ele confessou que realizou mais um sonho, “o sonho de proporcionar dignidade, qualidade, segurança e conforto aos pacientes que buscam atendimento por especialidades” no Município de Cascavel.

“Nós temos quatro anos para cumprir nossas propostas apresentadas à população, escolhemos os parceiros certos e em apenas um ano e meio de governo já cumprimos 90% dos nossos compromissos, porém, isso não vai fazer nos acomodar, pelo contrário, nos incentiva a buscar constantemente mais melhorias para a nossa cidade, tanto do Centro e dos bairros quanto do interior”, declarou o prefeito.