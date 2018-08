Quadrilhas eram formadas por filhos de assentados

Quedas do Iguaçu - Considerado uma bomba-relógio pela Polícia Federal, o assentamento do MST (Movimento Sem-Terra) de Quedas do Iguaçu foi alvo de uma megaoperação (Sicarius II) da Polícia Civil na manhã de ontem.

De acordo com a polícia, duas quadrilhas, que tinham entre os integrantes filhos de membros do próprio movimento, atuavam na região em duas vertentes. Uma delas era especialista no furto de madeiras da madeireira Araupel, de Quedas do Iguaçu. A organização criminosa foi identificada a partir de pessoas presas por receptação dos produtos.

O outro grupo fazia assaltos a propriedades rurais do MST e praticava homicídios na região.

A investigação da polícia começou há um ano, a partir de informações repassadas pela Polícia Federal. “Os filhos dos assentados traziam gente de fora para o local para analisar o cenário e estudar como seriam as práticas desses crimes”, explica o delegado-chefe da 2ª SDP (Subdivisão Policial) de Laranjeiras do Sul, Helder Andrade Lauria.

Cada uma das quadrilhas contava com pelo menos dez membros. “Eles ameaçavam os integrantes do próprio MST e, apesar de se tratar de um movimento muito bem organizado, a área é de difícil acesso, então havia dificuldade em se denunciar à polícia. Os assentados reclamavam de uma sensação de insegurança muito grande”, relata o delegado.

Recebidos a tiros

Policiais civis e militares de Laranjeiras do Sul, de Quedas do Iguaçu, de Cascavel, Pato Branco e Guarapuava, deram apoio na operação. Um helicóptero também foi utilizado para buscas aéreas. Pelo menos 100 policiais participaram da ação. Durante o cumprimento dos mandados, na madrugada e na manhã de ontem, as equipes foram recebidas a tiros. “Durante o cumprimento de um dos mandados de prisão, o acusado recebeu os policiais armado e um dos militares ficou ferido. O tiro passou de raspão e o servidor está bem. O autor dos disparos se escondeu em meio a um matagal e a polícia fez buscas pelo rapaz, que não foi encontrado”, reforça.

Foram feitas 25 prisões, apreendidos oito armas, dinheiro e produtos que haviam sido roubados e foram encontrados nos locais de cumprimento de mandado.

Dentre os presos está o ex-prefeito de Saudade do Iguaçu Luiz Giacomini.