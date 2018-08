Puerto Iguazú recebe congresso de jornalistas e profissionais de turismo

No próximo dia 4 de setembro ocorre em Puerto Iguazú, na Argentina, a oitava edição do Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais de Turismo. O evento reunindo profissionais do setor será no Hotel Mercure Irú, em plena selva Iryapú. O evento vai definir que a data de 5 de setembro seja declarada o Dia do Jornalista de Turismo. Há cinco anos o evento faz parte da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA).