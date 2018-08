Prova no coração de Cascavel foi destaque no Dia do Ciclista

Cascavel – Realizada no Dia Nacional do Ciclista, no último domingo, no centro de Cascavel, a 2ª Copa Treino Bike House/Velho Oeste teve o cascavelense Raphael Pires, conhecido como Borboleta, como o grande vencedor. Ele venceu a categoria Elite, deixando o troféu de segundo lugar para Marco Aurélio “Cabelo” Santos, que em maio se destacou ao vencer a Volta Ciclística de Goiás. O pódio da Elite ainda teve José Gonzalez (3º), Thiago rodrigues da Silva (4º) e Sidnei Rodrigues da Silva (5º).

No total, a prova contou com 130 atletas das regiões oeste e sudoeste do Paraná e também do Paraguai. A disputa contou com 13 categorias, incluindo a novidade desta segunda edição, a Vintage.

Realizada no Centro de Cascavel, a corrida foi no formato circuito, com dois quilômetros de percurso na Avenida Brasil, com largada e chegada em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida.