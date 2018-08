Protesto contra a violência

Está marcado para sábado, às 10h, um protesto que reunirá manifestantes de sete cidades da região. A manifestação é organizada pela Comunidade Senegalesa de Cascavel contra a violência. Ônibus trarão até a Avenida Brasil, esquina com a Rua Presidente Bernardes, manifestantes de Corbélia, Cafelândia, Toledo, Palotina, Matelândia e Marechal Cândido Rondon.

Uma passeata será realizada pela avenida contra a violência por conta da morte de um senegalês registrada no dia 24 do mês passado no Centro de Cascavel. O vendedor ambulante foi morto a facadas por outro vendedor ambulante, por conta de uma dívida de R$ 50.

O corpo de Fallou Ndack foi transportado de Cascavel ao Senegal e ele foi enterrado na última quarta-feira no país de origem.

A Embaixada Solidária de Toledo fez uma arrecadação pelas redes sociais e com ajuda da imprensa. Foram arrecadados R$ 32 mil. Segundo a Embaixada, o custo do translado foi de R$ 20 mil e o restante do dinheiro foi depositado na conta da esposa da vítima, que está no Senegal e tem três filhos pequenos.

Segundo a Embaixada, esse foi um dos traslados de corpo mais rápidos da região graças à colaboração das pessoas. “Divulgamos as reportagens da imprensa nas redes sociais e recebemos doação de vários locais do país. Foi uma campanha muito bonita e de muita união das comunidades”, relatou Edna Nunes, uma das voluntárias da Embaixada.