(Foto: Divulgação )

Os agricultores brasileiros são responsáveis pela preservação de 218 milhões de hectares da vegetação nativa. A área é equivalente a um quarto do território nacional. Os dados são do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, uma exigência do Código Florestal. Segundo o sistema, em média é como se cada produtor rural utilizasse apenas metade de suas terras para a produção. A outra metade é ocupada com áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação excedente.