Projetos buscam reconhecimento em Feira de Ciência e Tecnologia

Projetos de alunos do Ceep (Centro Estadual de Educação Pedro Boaretto Neto) de Cascavel) ganharam destaque em exposições pelo País e agora, a expectativa é de que os trabalhos também sejam premiados pela Fenecit – Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia que será realizada de 18 a 22 de setembro em Recife – PE.

Para isso, o grupo de estudantes conta com ajuda da sociedade civil organizada e de pessoas interessadas em colaborar com a viagem diante dos altos custos com transporte e inscrição para o evento.

A partir de sua quinta edição a Fenecit tem ampliado a aceitação para projetos de todas as regiões do País, com o intuito de despertar nos alunos o interesse pela produção e saber científico, por meio da construção de projetos de pesquisas no cotidiano escolar.

Inovação

O projeto Ampliação da Capacidade de Comunicação da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi desenvolvido juntamente com a Apae de Cascavel e o equipamento que já auxilia na mostra de figuras recebeu dispositivo para que também vocalize cada imagem.

A segunda iniciativa, Robótica Assistiva - Desafios e Possibilidades na Utilização de Robôs Humanóides prevê um robô que auxilie pessoas idosas em suas tarefas diárias com O objetivo principal de zelar pela saúde e segurança delas.

Mais informações na página do Colégio no Facebook e pelo telefone (45) 3226-2369.