Projeto visita escolas com palestras que visam prevenir a violência e uso de drogas

O projeto Patrulha Amiga Escola Segura é um programa da SEMPPRO - Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade -, que tem como objetivo prevenir à violência e uso de drogas, além de propagar a paz nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Busca também a ampliação do modelo de atuação da Guarda Municipal e Patrimonial nas instituições de ensino.

Já que o intuito é prevenir, o diálogo é direcionado para crianças do 1º ao 5º ano e se estende aos pais e professores. “A participação dos responsáveis é indispensável, por isso pedimos que estejam presentes nas reuniões”, diz Rafael Tortato, gerente da SEMPPRO.

Os integrantes do projeto conversam sobre os cuidados que os pais e professores devem ter com as crianças e de uma forma lúdica, mostram aos alunos os malefícios das drogas e da violência. “O trabalho é primordial, principalmente no meu caso que tenho um filho portador de necessidades. Tendo esse amparo, ele nunca vai estar desprotegido no portão da escola enquanto me espera”, destaca Joice Caroline, mãe de dois alunos.

A SEMPPRO iniciou os trabalhos em 2018 e já visitou 30 escolas. O objetivo é que mais 32 colégios recebam o atendimento da Patrulha Amiga. “Nessa luta não estamos sozinhos, contamos com o apoio da polícia militar, e das duas guardas, pois, precisamos mostrar a importância da atuação da SEMPPRO no município”, comenta Rafael Tortato.

A Guarda Patrimonial Ana Zilma acredita que os responsáveis precisam saber dos riscos que as crianças podem correr a partir do momento que saem de casa, por isso devem estar sempre próximos das crianças. “Se os pais não tirarem um tempo para os filhos, outros vão tirar”, ressalta Ana.

O projeto Patrulha Amiga Escola Segura já vem trazendo resultados satisfatórios. “Essa iniciativa produz muitos benefícios, as crianças ficam mais seguras sabendo que a patrulha escolar está por perto”, garante a diretora do Colégio Municipal Professora Ivone Varela dos Passos, Nilza Belini. Além disso, os guardas que muitas vezes são vistos com temor pelos pais e crianças, estão sendo muito bem recebidos. “Quando chegamos às escolas, os pais e alunos vêm conversar conosco e isso mostra que nosso trabalho está sendo aceito e estamos criando vínculos com a comunidade,” finaliza o Guarda Patrimonial Moraes.