Projeto quer construir um novo modelo de governança

Curitiba - Com o objetivo de construir um plano de desenvolvimento de longo prazo para o Estado, foi lançado o projeto Paraná 2040. A intenção é reunir em torno da iniciativa o máximo possível de representantes da sociedade civil organizada paranaense, engajando também os candidatos que concorrem nas eleições ao governo neste ano. Por meio de uma plataforma web, disponível a partir dessa quarta-feira (18), a população pode contribuir com sugestões para o plano.

A condução técnica do Paraná 2040 está a cargo do Observatório Sistema Fiep, área que elabora estudos prospectivos com vistas à melhoria da competitividade da economia paranaense. “A gestão pública no Brasil, seja federal, estadual ou municipal, não tem tradição de planejamento em longo prazo, com os planos de governo ficando restritos a períodos de 4 ou 8 anos”, afirma o presidente do Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), Cláudio Petrycoski. “Precisamos criar uma nova cultura, construindo um plano de sociedade que perpasse as diferentes gestões, o que só vai acontecer se a iniciativa partir dos cidadãos. Por isso pretendemos mobilizar o maior número possível de parceiros em torno do Paraná 2040”, acrescenta.

Etapas

No processo de elaboração do projeto, a equipe do Observatório fez um trabalho prévio de benchmarking, analisando 70 planos de desenvolvimento de territórios implantados em várias partes do mundo, como Europa, Austrália e Canadá. A partir daí, definiu as nove dimensões principais que devem guiar a visão de futuro do Paraná e, dentro delas, um conjunto de desafios que precisam ser superados pelo estado para alavancar seu crescimento econômico e social.

Para colocar em prática o Paraná 2040, o projeto foi dividido em três etapas, cada uma marcada pela elaboração de uma publicação específica. Na primeira, o Livro Verde apresentará os principais desafios, que estão separados dentro das seguintes dimensões: meio ambiente; governança e gestão pública; educação, ciência e tecnologia; cultura e coexistência social; infraestrutura; saúde; segurança; territorialidade; e economia e negócios.

Para que a sociedade possa contribuir com o projeto, desde ontem as dimensões e os desafios estarão abertos para consulta pública por meio do site parana2040.org.br. Na plataforma, qualquer cidadão poderá se posicionar em relação às prioridades já levantadas para o desenvolvimento do estado, além de sugerir outras questões.

Após o encerramento da consulta pública, que estará aberta até 15 de agosto, todas as contribuições serão tratadas e compiladas para que possam ser inseridas na publicação. A previsão é que o Livro Verde seja lançado em setembro, sendo disponibilizado para todos os candidatos que vão concorrer nas eleições deste ano no Paraná.

Nas etapas seguintes, previstas para o início de 2019, serão lançados os Livros Branco e Azul. O primeiro apresentará um plano de ação, detalhando a rota que deve ser seguida para que o estado supere os desafios apontados no Livro Verde. Já o segundo proporá um modelo de governança, com a distribuição de responsabilidades entre os diferentes atores da sociedade, para que o Paraná 2040 seja, de fato, colocado em prática.

Entidades e pessoas interessadas em contribuir com o projeto podem obter mais informações pelo e-mail [email protected]