Projeto “Canto que encanta” completa 18 anos

O Projeto “Canto que Encanta”, que leva aulas de iniciação musical para crianças carentes de Foz do Iguaçu, está completando 18 anos neste mês de agosto. O aniversário será comemorado dia 31, às 9h, no Centro da Juventude do Jardim Naipi, com uma apresentação dos alunos que integram o projeto, desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública.

Durante a cerimônia haverá outras apresentações de alunos que participam do projeto de Taekwondo Olímpico e da Escolinha de Trânsito.

Idealizado pelo guarda municipal Manoel Lidório, o Canto que Encanta atende mais de 100 crianças e adolescentes, oferecendo aulas de canto e iniciação musical em quatro regiões da cidade. As aulas, ministradas por Lidório, ocorrem sempre no contraturno escolar. Para participar do curso, é necessário estar matriculado na rede pública municipal de ensino, manter a frequência escolar e as boas notas.

Hoje são ofertadas aulas de violão, teclado, bateria, fanfarra, canto, flauta doce, sanfona, viola caipira, cavaquinho, teoria musical, contrabaixo e guitarra.

Elas ocorrem em quatro regiões da cidade: Centro da Juventude, no Jardim Naipi; Caia (Centro de Atenção Integral ao Adolescente), no Porto Meira; Centro de Convivência do Lagoa Dourada, e no Jardim Novo Horizonte, em uma sala cedida pela Igreja Assembleia de Deus.