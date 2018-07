Programa que estreia no dia 16 explica regras da língua escrita

(Foto: Divulgação )

A TV Escola, emissora vinculada ao MEC, estreia na segunda-feira, 16, “Como se escreve”. A nova atração vai ao ar logo após o programa Hora do Enem (transmitido às 7h30, às 13h30 e às 18h30), tendo como destaque o professor de redação e língua portuguesa Rômulo Bolivar, que dará dicas sobre grafia correta das palavras, uso de acentos, hífen, sem preconceito linguístico. São 48 episódios de três minutos.

O objetivo é aprimorar o conhecimento sobre algumas convenções da língua escrita, fazendo com que o telespectador aprenda de forma leve o que desconhece ou que utiliza de forma equivocada. O programa procura contextualizar as explicações, com muito bom humor. Bolivar acredita que dominar a escrita formal é uma atividade relacionada a questões da memória, não à inteligência. “Nesse sentido, quanto mais ilustrado for o tipo de explicação por parte de quem ensina e mais praticado por quem entende, melhor será o resultado desse projeto na vida das pessoas”, avalia.

Segundo o professor, a dificuldade em escrever de acordo com as regras do português correto ocorre em função de pouco acesso a uma explicação mais prática e menos preconceituosa sobre o tema. “Há uma falta de percepção de que a língua é plural, de modo que o registro utilizado para se comunicar nas redes sociais, no bilhete ao amigo ou à família pode não ser tão eficaz para comunicar-se numa empresa ou numa redação do Enem [Exame Nacional do Ensino Médio], por exemplo”, explica.

Irreverência

Com grande audiência na internet - ele ensina no canal do Pro Enem, com 658 mil inscritos -, Rômulo estreia na TV com as melhores expectativas. “Meu trabalho na internet foi quase um acidente”, conta. “Levei para os estúdios a irreverência com que trabalhava no presencial, mas procurei investir mais no conteúdo e nos vídeos de maior duração do que em brincadeiras e em vídeos relâmpago, o que era uma tendência quando comecei. Para minha surpresa, deu certo”.

Os episódios de Como se escreve também estarão disponíveis no portal da TV Escola, nas redes sociais e no canal do Youtube.