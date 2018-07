Profissionais iniciam estudo do referencial curricular para o PR

(Foto: Divulgação )

Professores, pedagogos, equipes diretivas e funcionários das escolas das redes estadual, municipal e particular seguem nesta sexta-feira com trabalho simultâneo para análise e contribuições para o Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações. O documento normativo servirá como base para adequar as propostas pedagógicas nas escolas paranaenses à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

A elaboração do referencial curricular para o ensino no Paraná é resultado do trabalho coletivo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação e Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) com o objetivo de assegurar direitos e objetivos de aprendizagem aos estudantes paranaenses, em consonância com todo território nacional.

um momento histórico para a educação no Paraná em que todos os profissionais envolvidos no cotidiano escolar participam simultaneamente desse estudo e contribuem para o futuro da educação paranaense. Entendemos que precisamos de um referencial curricular que reconheça nossas singularidades respeitando os avanços conquistados ao longo dos anos”, afirma a secretária da Educação, Lucia Cortez.

Ela fala também, sobre a importância da Semana Pedagógica para o estudo coletivo do documento. “A Semana Pedagógica desse segundo semestre foi elaborada com um cronograma especial para o estudo, debates e contribuições e construção de um referencial curricular único para o Paraná”.

A Secretaria de Estado da Educação elaborou um espaço exclusivo para que a comunidade escolar possa participar das discussões e contribuir com sugestões para o referencial curricular no site www.educadores.diaadia.pr.gov.br.

Semana pedagógica

Os estudos dos profissionais da rede estadual de ensino fazem parte do segundo encontro da Semana Pedagógica, realizada duas vezes ao ano. O encontro, que termina hoje marca o início do segundo semestre na rede estadual de ensino. Na próxima segunda-feira (30) começam as atividades escolares do segundo semestre letivo para os alunos.