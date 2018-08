Professor Piva lança campanha em Cascavel

Cascavel - O candidato ao governo do Estado do Paraná pelo PSol, Professor Piva, esteve ontem em Cascavel para o lançamento da sua campanha eleitoral e de seus correligionários que buscam uma cadeira na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

O encontro foi realizado em um restaurante na região do Bairro Universitário. Antes do encontro, Professor Piva falou com a reportagem do Jornal O Paraná e alertou que sua estada na cidade também teve pelo menos mais um viés: conversar e estreitar laços com líderes de movimentos sociais e da sociedade civil organizada de modo que possam fazer indicações e apresentarem suas demandas para que sejam adequadas ao seu plano de governo.

Professor Piva reforçou a importância da sua vice na composição, a quem chama de cogovernadora: “A Fernanda Camargo não vai ser simplesmente uma vice, vai ser a cogovernadora com uma proposta de suas experiências somarem no nosso governo. Queremos uma governança de igual para igual”, destacou.

Com proposta de valorização do interior, Professor Piva, que hoje mora em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba, reforçou sobre suas raízes, uma vez que nasceu e viveu por muitos anos em Umuarama, no noroeste de Estado. “Queremos olhar para o Estado como um todo. O Paraná tem sido tradicionalmente governado por algumas famílias, queremos esta experiência pela valorização e respeito com o povo trabalhador, um governo que valorize o serviço público, respeite o meio ambiente e a sustentabilidade”, concluiu.