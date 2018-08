Toledo - O professor Luiz Gustavo Cassel, de 23 anos, morreu no início da manhã de sábado em um capotamento na Avenida Cirne Lima perto do Yara Country Club em Toledo. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz teria perdido o controle da direção e capotado o veículo, indo parar dentro do pátio do clube.

O carro ficou totalmente destruído e a vítima morreu ainda no local.

Luiz atuava como professor de Educação Física em um colégio particular da cidade.