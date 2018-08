Professor ministra palestra no Colégio Sesi

A Unipar de Toledo foi convidada para ministrar palestra motivacional de retorno às aulas do colégio Sesi. O palestrante foi o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professor Sergio Ricardo Ferrazoli, que abordou o tema ‘Planejando sua carreira’. O objetivo foi motivar os alunos a retomarem os trabalhos do segundo semestre com mais entusiasmo. Segundo Ferrazoli, a palestra visa focar o planejamento da vida pessoal, em que o indivíduo passa a enxergar a própria vida com mais autonomia, aprendendo a transformar sonhos em visões que por sua ver se transformam em objetivos e metas.