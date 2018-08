Produção industrial do Paraná cresce 28,4%

Curitiba - A produção industrial do Paraná cresceu 28,4% em junho com relação a maio deste ano e teve o maior aumento entre os estados brasileiros. No Brasil, o crescimento da produção industrial no mesmo período foi de 13,1%. Os dados são da mais recente Pesquisa Industrial Mensal, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e foram compilados pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

Para o diretor-presidente do Ipardes, Julio Suzuki Júnior, o crescimento do ajuste sazonal demonstra que a economia do Estado está se recuperando da greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio. “O resultado de junho confirma a recuperação da indústria e a retomada econômica com vigor no Paraná. A crise dos caminhoneiros foi um episódio pontual e o Estado já está voltando à normalidade”, afirmou.

O Paraná ficou à frente do Mato Grosso (25,6%), de Goiás (20,8%) e do Rio Grande do Sul (17%). Os estado de Santa Catarina e São Paulo vêm na sequência, com um aumento de 16,8% e 14,8% na produção industrial, respectivamente.

Acumulado

No período de um ano o resultado do Estado também foi positivo. A produção da indústria paranaense cresceu 9,7% em relação a junho de 2017, terceiro melhor resultado do País. O Estado ficou atrás apenas do Pará (13,3%) e de Pernambuco (10%). O crescimento da produção industrial brasileira foi de 3,5% no período.

Este crescimento foi impulsionado pela indústria automotiva, que teve um aumento de 38,4% na sua produção no período. Em seguida estão a fabricação de derivados de petróleo e biocombustíveis (18,3%), de produtos minerais não metálicos (15,3%) e de papel e celulose (15,1%). O único setor que teve um decréscimo na produção no período foi o de produtos alimentícios (-4,5%).