Produção do McLaren 600LT inicia em outubro

O 600LT tem comprimento total 74 mm mais longo que o de outros modelos da série Sports, com nova carroceria em fibra de carbono (Foto: Divulgação)

O McLaren 600LT marca o começo do próximo capítulo da história dos McLaren 'Longtail' (LT) e, ao mesmo tempo, estabelece uma nova referência como o mais rápido, mais potente e mais focado em pistas - mas ainda homologado para as ruas – dos McLaren Sports Series já criado.

“O 600LT é apenas o quarto 'Longtail' da McLaren em mais de duas décadas. O McLaren F1 GTR 'Longtail' que começou a linhagem foi um dos mais puros carros de corrida da história do automobilismo moderno. O 675LT ressuscitou este nome reverenciado, criando a mais pura destilação do puro prazer de dirigir incorporado em todos os carros da McLaren. Agora estamos ampliando ainda mais nossa família LT - embora em número limitado - e mais uma vez demonstrando o espírito da aerodinâmica otimizada, maior potência, peso reduzido, dinâmica focada nas pistas e melhor engajamento do motorista, que são as marcas de um McLaren 'Longtail'". - Mike Flewitt, diretor executivo da McLaren Automotive

Inspirado no renomado McLaren 675LT e seu icônico predecessor de corridas “Longtail”, o McLaren 600LT foi construído para se destacar tanto nas estradas quanto nas pistas. A nova adição à família LT tem todas as características físicas de um verdadeiro McLaren "Longtail", incluindo uma silhueta alongada em 74 mm; ele também tem um divisor dianteiro estendido, difusor traseiro alongado e asa traseira fixa. No total, mais de 23% das peças (em número) são diferentes no McLaren 600LT padrão, comparado a um McLaren 570S Coupé.

Medidas extremas para diminuir peso estiveram no centro do programa McLaren 600LT desde o início, sendo direcionada e alcançada uma redução de 96 kg em relação ao peso DIN de um 570S Coupé. Construído usando o chassi monocoque leve de fibra de carbono pelo qual a McLaren é reconhecida, o 600LT se beneficia ainda mais da nova carroceria de fibra de carbono que reduz o peso do veículo e otimiza o desempenho aerodinâmico. Saídas de escape em posição superior exclusivas garantem que o novo modelo LT tenha uma aparência distinta, que o identifica como algo particularmente especial, além de proporcionar uma diminuição substancial de peso e uma incrível experiência sonora.

O interior minimalista e focado em pista tem bancos de corrida de fibra de carbono de baixo peso, vistos pela primeira vez no McLaren P1 ™, e acabamento com uso extensivo de Alcantara. Se o cliente desejar ainda menos peso, estão disponíveis bancos de fibra de carbono super leves, desenvolvidos para o McLaren Senna. A McLaren Special Operations (MSO) oferece uma linha de recursos que inclui um teto de fibra de carbono, arcos da capota e pára-choques dianteiros de fibra de carbono ventilados. Com todas as opções de diminuição de peso instaladas, o peso do novo McLaren 600LT é de 1.247 kg.

Para fornecer o desempenho extremo apropriado para um LT, o McLaren 600LT é movido por um motor V8 biturbo de 3,8 litros que se beneficia de um sistema de refrigeração aprimorado e redução da pressão de retorno em um sistema de escape ainda mais curto e mais extremo que o do McLaren Senna. A potência máxima é de 600 HP, com torque máximo de 620 Nm e relação peso-potência de impressionantes 2,078 kg/HP.

O volume do novo McLaren LT também será estritamente limitado. A produção do 600LT Coupé terá início em outubro de 2018 e durará cerca de 12 meses.

Como seus antecessores 675LT, cada 600LT será montado à mão no Centro de Produção McLaren em Woking, Surrey. Já à venda nos revendedores McLaren (no Brasil, a McLaren São Paulo), o McLaren 600LT Coupé está sujeito à disponibilidade no momento da compra.