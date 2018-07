Processo seletivo oferece 2.403 vagas

(Foto: Divulgação )

As inscrições para o processo seletivo do IFPR – Instituto Federal do Paraná foram abertas e seguem até o dia 27 de julho.

A seleção dos candidatos é para 2.403 vagas nos Cursos Superiores de Tecnologia, de Bacharelado e Licenciatura que serão ofertados em 2019.

Os interessados devem se inscrever pelo site concursos.funtefpr.org.br/ifpr2019/. A taxa tem o valor de R$ 50.

As provas serão aplicadas no dia 14 de outubro simultaneamente em Assis Chateaubriand, Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

O Processo Seletivo terá início às 14h e seguirá até às 18h. Esse tempo inclui o período utilizado para a resolução da prova, que inclui 50 questões objetivas de conhecimentos relativos ao ensino médio e uma questão discursiva, além do preenchimento do cartão resposta.

O candidato somente poderá realizar a prova na cidade que oferta o curso para o qual efetuou a inscrição.

A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada no dia 28 de setembro e os locais das provas serão publicados no dia 8 de outubro no mesmo portal das inscrições.

Em Cascavel são disponibilizadas 40 vagas para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com duração de três anos e 36 para o curso de Química que tem duração de quatro anos.