Processo contra Maria Paraguaia está em fase de alegações finais

Cascavel - O processo contra Maria Conceição de Queiroz, conhecida como Maria Paraguaia, está em fase de alegações finais. A defesa afirma que já apresentou seus argumentos e que agora falta a parte do Ministério Público Federal, que terá cinco dias para fazer isso a partir da data de intimação. “Porém, a intimação ainda não foi efetivada. As perícias foram concluídas, todas as pessoas foram ouvidas e não resta mais prova a ser produzida”, afirma o advogado da acusada, Felipe Velozo.

Só depois de apresentadas as alegações finais é que o processo segue para julgamento da Justiça Federal, já que a acusação é da tentativa de intermediar uma adoção ilegal e da suspeita de tráfico de pessoas.

A primeira e única audiência do caso foi realizada no dia 23 de maio deste ano, na Justiça Federal.

Maria está presa desde outubro do ano passado na Cadeia Pública de Corbélia. Ela é investigada desde que um bebê de um ano e oito meses foi encontrado abandonado em frente à casa dela, no Bairro Cascavel Velho. A princípio, tratava-se de um caso de abandono, mas depois de diversas investigações, foi constatado que Maria teria tentado intermediar a adoção do garoto paraguaio a um casal de brasileiros.

A polícia descobriu que o menino é filho de uma adolescente que também estava na casa de Maria e era de nacionalidade paraguaia. Outra criança, de dez anos, que foi trazida do país vizinho e também estava no local.

À polícia, Maria Conceição disse que tem parentesco com as três crianças e que tinha autorização da mãe deles para trazê-los para Cascavel. Todos foram repatriados a pedido do governo paraguaio.