Primeiro título de Senna no Brasileiro de Kart faz 40 anos

Ayrton Senna se tornou campeão brasileiro de kart pela primeira vez no dia 16 de julho, em Tarumã, no Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)

Tricampeão mundial de F-1, Ayrton Senna será homenageado hoje no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), palco que sedia a 53ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart.

Há 40 anos, em 16 de julho de 1978, Senna conquistou seu primeiro título do Brasileiro de Kart no Kartódromo de Tarumã, em Viamão (RS).

Para lembrar essa data histórica, o Instituto Ayrton Senna e a organização do campeonato vão exibir na transmissão ao vivo da competição, veiculada pelo SporTV, o troféu de campeão conquistado por Senna da época, além de um capacete usado por Senna em 1993 na clássica corrida beneficente em Bercy (França), quando Ayrton duelou contra Alain Prost pela última vez nas pistas.

Uma das curiosidades do título conquistado por Senna há 40 anos é que ele ainda sequer utilizava seu icônico capacete amarelo. Na época, o piloto tinha um casco branco com uma faixa azul e disputou o certame com o número 16 em seu kart. Senna venceu as três corridas em Tarumã e logo na competição seguinte, no Mundial de Kart em Le Mans (França), passou a usar o capacete amarelo.