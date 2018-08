Primeiro debate presidencial

A corrida eleitoral deste ano começa pra valer nesta quinta-feira, dia 9 de agosto, às 22h, quando a Band realiza o primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República. As regras preveem mais de 60 confrontos diretos entre os concorrentes, além de perguntas do público e também de jornalistas.

O debate da Band será mediado pelo jornalista Ricardo Boechat.

Da esquerda para a direita estarão: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (Psol), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

Nessa sequência também os candidatos responderão a uma pergunta feita pelos leitores do Jornal Metro no primeiro bloco. Em seguida, candidato pergunta para candidato. Cada candidato pode ser perguntado até três vezes.

No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes farão perguntas para todos os candidatos e escolherão quem vai replicar. Quem for questionado terá direito à tréplica. No terceiro bloco novamente candidato pergunta para candidato. Nesse bloco cada candidato poderá ser perguntado até duas vezes.

No quarto bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes voltam a perguntar para candidato e escolher quem fará a réplica.

No último bloco as considerações finais terão que se feitas em um minuto e meio.

Em caso de ofensa pessoal ou moral o presidenciável poderá pedir direito de resposta, que será analisado por um comitê formado por advogado e jornalistas. Caso ele seja concedido, será feito em um minuto e sempre que possível no mesmo bloco em que a ofensa ocorreu.

Segundo turno

As eleições serão dia 7 de outubro. Em caso de segundo turno, os candidatos à Presidência se encontram na Band no dia 11 de outubro. Já os debates entre os candidatos aos governos estaduais serão no dia 16 de agosto e 18 de outubro, em caso de segundo turno.

Veja datas de sabatinas e debates

O período oficial de campanha eleitoral será aberto dia 16 de agosto, mas os debates na TV entre os políticos que participarão das eleições 2018 vão começar já nesta semana. O primeiro embate entre os candidatos à Presidência da República será promovido pela Band nesta quinta-feira, às 22h. Tradicionalmente, a emissora é a primeira a realizar o encontro na televisão. Confira outros embates entre os candidatos:

Dia 9 de agosto - Band

Debate com os candidatos a presidente da República, a partir das 22h. O evento também será transmitido nos canais BandNews e Terraviva, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM e, pela internet, no portal da Band e no canal de jornalismo da emissora no YouTube.

17 de agosto - RedeTV!/ IstoÉ

Debate com os candidatos a presidente da República a partir das 22h. O encontro será transmitido pela televisão e, simultaneamente, pelo portal da emissora, pelo UOL, e nos perfis da RedeTV! no Facebook, Twitter e Youtube.

27 de agosto - Rádio Jovem Pan

Debate com os cinco candidatos à Presidência mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. O encontro será durante o 5º Fórum da Liberdade e Democracia e será transmitido para todas as plataformas digitais da Rádio Jovem Pan.

27 a 31 de agosto - Rede Globo/ Globo News

Os candidatos a presidente da República serão entrevistados na bancada do Jornal Nacional. Na sequência, os presidenciáveis concederão entrevistas para o Jornal das Dez, na GloboNews.

3 de setembro - Rádio CBN

A emissora iniciará nessa data a série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República. As transmissões acontecerão a partir das 8h e terão duração de 45 minutos.

9 de setembro - TV Gazeta/ Estadão

Debate com os candidatos à Presidência da República, a partir das 19h30. Os políticos responderão perguntas dos jornalistas e também questões enviadas pelos internautas por meio das redes sociais.

17 a 21 de setembro - Rede Globo

Os candidatos a presidente serão sabatinados no Jornal da Globo.

18 de setembro - Piauí e Poder360/ Youtube

Debate com presidenciáveis do PDT, PT, PSL, Rede e PSDB promovido em parceira entre o portal Poder360 e a Revista Piauí. O encontro será às 10h no YouTube Space do Rio de Janeiro. Transmissão ao vivo pelos canais da Piauí e do Poder360 no YouTube.

20 de setembro - TV Aparecida

Debate político promovido pela CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), que ainda precisa ser confirmado com as lideranças partidárias. O encontro será realizado no Santuário Nacional em Aparecida (SP), contará com a produção da TV Aparecida e poderá ser transmitido no portal A12, e em outras emissoras de rádio e TV católicas.

26 de setembro - SBT/ Folha

Debate com os presidenciáveis, a partir das 18h20. O evento será transmitido na televisão pelo SBT e na internet pelos portais do UOL e da Folha. Também será possível acompanhar o encontro pelas redes sociais dos três veículos.

30 de setembro - TV Record

Debate político com os candidatos ao Palácio do Planalto, após as 22h. O encontro também poderá ser acompanhado no portal R7.

4 de outubro - Rede Globo

O debate que encerra o ciclo de encontros entre os presidenciáveis no primeiro turno será realizado três dias antes da votação.