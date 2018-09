PRF registra oito mortes e 9 mil carros acima da velocidade durante o feriado no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou oito mortes, 132 pessoas feridas e 111 acidentes durante os quatro dias de Operação Independência no Paraná. Entre quinta-feira (6) e domingo (9), os radares portáteis operados pelos agentes da PRF capturaram 9.084 imagens de veículos acima dos limites máximos de velocidade.

Os policiais rodoviários federais flagraram ainda 73 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas e 538 manobras irregulares de ultrapassagem no estado. Em 42 abordagens, a PRF constatou que crianças eram transportadas sem os equipamentos de retenção adequados à idade.

Na mesma operação do ano passado, que teve um dia a mais de duração, a PRF registrou sete mortes, 145 feridos e 131 acidentes no Paraná.

Acidentes fatais

Excesso de velocidade, ingestão de álcool, ultrapassagem indevida, desatenção e desobediência à sinalização foram as causas dos seis acidentes fatais registrados pela PRF durante o feriado prolongado deste ano no Paraná. Todas as oito mortes ocorreram com pista seca. Sete delas, em trechos de reta. Seis, à noite.

As mortes ocorreram em duas colisões frontais, dois atropelamentos, uma colisão transversal e uma colisão traseira

Números da Operação Independência da PRF no Paraná:

- 8 mortes

- 132 feridos

- 111 acidentes

- 73 flagrantes de embriaguez

- 538 ultrapassagens proibidas

- 9.084 veículos em excesso de velocidade

- 42 crianças sem cadeirinha