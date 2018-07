PRF recupera na Ponte da Amizade, carro roubado com auxílio do SINAL

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na tarde desta segunda-feira (30), um carro que havia sido roubado em São Paulo/SP ontem, com auxilio do sistema Sinal.

O veículo que seguia sentido Foz do Iguaçu, se evadiu sem fazer o pagamento na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu. Ao consultar o sistema, a PRF móvel foi constatado que o referido veículo havia sido cadastrado como roubado no sistema Sinal da PRF

A equipe da PRF informada, fez a abordagem do veículo VW/Spacefox de cor preta, no km 729 da BR-277. O condutor alega que adquiriu o veículo de um indivíduo desconhecido na cidade de Curitiba-PR no domingo (29). Diante das informações obtidas foi constatada, a principio, ocorrência de Receptação Culposa.

Acompanhava o condutor um adolescente que não portava documentos pessoais e diz ter 16 anos. Diante dos fatos o motorista, passageiro e o veículo foram encaminhados para a 6ª SDP, para registro do crime.

O Sistema SINAL supre uma importante necessidade, pois disponibiliza aos policiais rodoviários federais em todo o país, imediatamente após o registro, informações de ocorrências de furto/roubo de veículos, tornando-se uma eficiente ferramenta no combate a esse tipo de crime. Se pode acessar o SINAL em www.prf.gov.br/sinal