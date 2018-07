PRF recupera carro roubado com auxílio do SINAL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro clonado em Santa Terezinha de Itaipu com o auxílio do SINAL, na BR-277, nesta manhã de quinta (12). Além do crime de receptação, o motorista também foi preso por transportar um carregador de munições calibre 9mm, de uso restrito.

Agentes da PRF, durante fiscalização de combate ao crime, na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, recuperaram um GM Colbalt que havia sido roubado em março em Porto Alegre (RS).

Após consulta ao SINAL – Sistema Nacional de Alarmes – da PRF, os policiais verificaram um carro que havia cadastrado no sistema como roubado e se prepararam para abordá-lo. Ao localizarem o carro, de acordo com a placa e características cadastradas no sistema, deram ordem de parada ao motorista.

Em vistoria, o motorista confirmou que sabia que o veículo era clonado. Ainda, foi encontrado pelos agentes um carregador de munição calibre 9mm, embrulhado em um papel dentro do porta-luvas.

Diante dos fatos, o motorista, o carro e o carregador foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu, para o registros dos crimes de receptação e posse ilegal do carregador.

SINAL – Comprovadamente, a probabilidade de recuperação de um veículo é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato. Assim, o Sistema SINAL supre uma importante necessidade, pois disponibiliza aos policiais rodoviários federais em todo o país, imediatamente após o registro, informações de ocorrências de furto/roubo de veículos, tornando-se uma eficiente ferramenta no combate a esse tipo de crime. Acesse o SINAL em _www.prf.gov.br/sinal._