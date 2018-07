PRF apreende um terço da droga recolhida no País

Cascavel - Ontem foi o Dia do Policial Rodoviário Federal e neste mês a PRF (Polícia Rodoviária Federal) comemora 90 anos de existência como a força de segurança que apreende um terço da droga recolhida pela polícia em todo o País.

No Paraná, a corporação também comemora o bom resultado da fiscalização intensa nas rodovias federais, consideradas ainda a principal rota de passagem do tráfico e do contrabando. No Estado, no primeiro semestre deste ano, a apreensão de drogas foi 52% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Foram recolhidas 23,3 toneladas contra 16,8 toneladas.

O recolhimento de armas, de drogas e de contrabando também foi destaque no período. Aumento que se deve ao preparo dos policiais para identificar quem está transportando o material ilícito e também ao trabalho integrado das forças de segurança. “Há o fator da experiência do policial que está atuando e também um trabalho intenso com informações, detectando em parceria com outros órgãos, muitas vezes, quadrilhas que atuam no transporte de cargas ilícitas pela rodovia”, afirma o policial rodoviário Allyson Vidor.

A região oeste do Estado, especificamente, é uma das principais rotas do tráfico de drogas e de armas e do contrabando. As cargas vêm do Paraguai e entram por Foz do Iguaçu e por Guaíra. “Os principais destinos são Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e, depois, os estados do Sul, mas há vários pontos que são destino desses materiais”, explica.