PRF apreende R$ 300 mil em equipamentos médicos contrabandeados em Quatro Pontes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da tarde desta sexta-feira (13) em Quatro Pontes, região oeste do Paraná, diversos equipamentos eletrônicos, incluindo alguns de uso hospitalar contrabandeados do Paraguai.

Por volta das 13h em ronda pela BR-163, os agentes da PRF abordaram o veículo Ford Edge com placas paraguaias, e localizaram em seu interior 14 celulares do modelo IPhone, avaliados em R$ 20 mil, 11 video games avaliados em R$ 22 mil, e 3 equipamentos oftalmológicos utilizados em cirurgia de catarata, avaliado em R$ 100 mil cada. Todos equipamentos eletrônicos vinham do Paraguai.

O condutor de 40 anos, informou à equipe PRF ser morador de Ciudad Del Este, no Paraguai, mas que teria pego a mercadoria e o veículo em Salto Del Guairá para entregar em Toledo, no Paraná. Ele alegou aos policiais não ser proprietário do veículo nem da carga.

O condutor foi preso e encaminhado junto com o veículo e a mercadoria avaliada em R$ 342 mil para a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel.