PRF apreende menor transportando mais de 2 mil munições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada de terça (17), mais de 2 mil munições na BR-369, em Ubiratã. Entre as munições, diversas de fuzil e pistolas de calibre restrito. O motorista, um menor de 16 anos foi apreendido em flagrante.

Os policiais tinham a informação de que um Celta preto, ocupado por dois homens, estaria fazendo o serviço de batedor para um Duster branco, que era conduzido por um menor de idade e transportava ilícitos. O Celta foi abordado na Unidade Operacional da PRF em Ubiratã e com ele estavam dois ocupantes, além da quantia de R$ 4.000,00. Perguntados sobre a razão da viagem e dos valores encontrados, os dois não souberam responder. Continuando a vistoria, o telefone de um deles não parava de receber mensagens de um contato. Perguntados, responderam que era esse menor de idade que estava os contatando. Disseram ainda que ele estaria em um hotel dentro de um posto de combustíveis para descansar.

Com essa informação, os agentes se deslocaram em busca do carro e do menor e, em deslocamento pela BR-369, por volta de 1h, eles avistaram o carro, estacionado em uma estrada vicinal, ainda em Ubiratã. Ao abordarem o carro, verificaram que o motorista era um menor de idade, com 16 anos. Perguntada a razão do estacionamento, uma vez que se trata de um local ermo, ele não souber responder.

Em razão disso, os policiais iniciaram uma busca minuciosa no carro e encontraram 2.436 munições de diversos calibres, sendo 885 munições de calibre .40; 250 de calibre .45; 600 de fuzil 3,65; 401 de calibre .380 e 300 de calibre 9mm. Ainda, foi encontrado com o motorista a quantia de R$ 1.409,00.

Diante dos fatos, os três (o menor e os dois adultos), os dois carros, os valores em dinheiro e as munições foram encaminhadas para a Polícia Civil de Ubiratã para o registro dos crimes de posse ilegal de munição de calibres restritos e permitidos.